竹北孩童AI公園溜滑梯受傷 吳旭智促補足碎石減少緩衝區落差

針對有孩童到AI公園溜滑梯受傷，新竹縣議員吳旭智（中）今一早與縣府工務處長戴志君（右2）和該家長現勘。（記者廖雪茹攝）

竹北市1名爸爸昨陪兒子到AI智慧園區公園溜滑梯時，不幸發生意外造成臉部挫傷，新竹縣議員吳旭智今一早邀集縣府工務處和該家長現勘，現場指出3大缺失，包括溜滑梯的緩衝區落差過大、維護頻率跟不上損耗、以及年齡規範與標示流於形式，要求相關單位提出具體改善方案，以確保縣內兒童遊戲安全。

蔡姓家長表示，禮拜天小孩在AI公園溜滑梯受傷，當時他站在滑梯處下方，但小孩溜下來速度快，加上重心歪掉勉強擋住，後方兩組家長抱小孩又連續追撞上來，小孩掉落臉部剛好朝下受傷，當時他被壓在最下面；他上網瀏覽發現，從3年前到最近，都有人在反映溜滑梯沒有做緩衝，且下方又是石頭容易造成挫傷問題，因使用者多，使得滑梯下方落差加大，憂心受傷案例恐越來越多。

經過現場勘查與家長指陳，吳旭智總結AI公園設施存在3大問題。首先是溜滑梯因使用頻率極高，出口處緩衝碎石已被踢散，導致底部地墊裸露，形成明顯高度落差。但現有維護機制未能及時補給碎石。

此外，現場雖設有「13歲以上使用」標示，但位置不明顯，且民眾普遍反映該設施對13歲以上青少年缺乏吸引力，標示規範與實際使用狀況嚴重脫節。

吳旭智表示，經與工務處討論，他提出3項具體改善措施：1、即刻補強：現場已先行將周邊碎石集中至出口處填平，並責成相關單位在短期內完成新碎石補足作業，消除高低差。2、全面提升維護頻率：工務處當場承諾，針對全縣管養的19座特色公園，將原有的不定期維護改為定期巡查，確保設施損耗能第一時間獲得處理。3、宣導與標示優化：要求重新規劃更具辨識度的警示標示，並針對適齡使用規範加強宣導，避免誤用造成風險。

工務處長戴志君表示，近日將儘快補足滑梯區的輕石子，避免衝突落差過大。公園所有遊具設施都有保險；但仍呼籲家長遵守遊具使用告示，避免讓13歲以下孩童遊玩，也不要由家長抱小孩滑行，更不可爭先恐後。該座溜滑梯面寬約8公尺、高逾3公尺。

吳旭智強調，公園設施的安全攸關孩子成長過程的權益，「安全零容忍」不應只是口號。後續將持續追蹤碎石補給與標示更換的進度，並要求工務處針對全縣公園進行體檢，讓家長與孩子都能享有「玩得開心、玩得安心」的休閒空間。

AI智慧園區公園的溜滑梯，設有「13歲以上使用」等告示。（記者廖雪茹攝）

