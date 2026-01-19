沒時間買年貨？五大農場直送北榮 院長陳威明帶頭挺農業

輔導會5大農場進駐台北榮總舉辦農特產品展售會。（北榮提供）

為體恤醫護人員工作忙碌、年節前無暇採買，輔導會轄下五大農場於1月19日首度前進台北榮總，舉辦農特產品展售會，將來自高山與平地的安心好物直送院區，讓醫護同仁就近輕鬆選購年節伴手禮，也以實際行動支持國產農業。台北榮總院長陳威明亦以行動支持台灣農業，特別訂購彰化農場精品木瓜禮盒。

本次展售會集結五大農場聯手出擊，包括清境農場、福壽山農場、武陵農場三大高山農場，以及台東農場與彰化農場兩處平地農場。各農場精選自產或合作開發的特色商品，從茶葉、農產加工品到花卉禮盒一應俱全，主打健康、安全、品質可追溯，讓醫護與就醫民眾都能買得安心。

請繼續往下閱讀...

現場人氣商品以有機或自然農法茶葉為亮點，並搭配各農場與專業委營戶合作生產的多元農產品，口味豐富、品質穩定。彰化農場更於春節前帶來台灣名揚國際的蝴蝶蘭，為位於屏東、以空運外銷歐美的專業委營戶逸品，典雅大方，成為送禮焦點。此外，清境與福壽山農場也推出國民賓館住宿券，提供醫護同仁預約山林度假的好選擇，為忙碌日常補充療癒能量。

陳威明表示，木瓜禮盒由彰化農場與屏東科技大學合作，導入AI智慧管理，精準控制水分與養分，結合溫網室與省水滴灌技術，兼顧低碳、省水與土壤永續。院方也鼓勵同仁把握展售機會，選購健康好禮與超值住宿券，以消費支持在地、讓好農產被更多人看見。

醫護人員利用空檔挑選茶葉與農產伴手禮。（北榮提供）

五大農場首度進駐北榮，院區展售熱鬧登場。（北榮提供）

北榮院長陳威明（中）選購精品木瓜，力挺台灣農業（北榮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法