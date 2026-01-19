為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學測數學B生活化考買福袋樂透 高中師：掌握概念基本分不難拿

    2026/01/19 12:22 記者楊綿傑／台北報導
    台北市高中數學科教師群分析學測數學B試題。（記者楊綿傑攝）

    台北市高中數學科教師群分析學測數學B試題。（記者楊綿傑攝）

    大學學測最後一日試程首科考數學B，題目生活化，包括買樂透、福袋、飲料甜度、健檢等題材都入題，台北市高中數學科教師群認為，試題難易適中，能確實評量學生是否掌握核心概念，有讀課本且會應用者，基本分不難拿到。

    試卷連結生活經驗題目多，大考中心顧問沈青嵩舉例，如第4題船隻航行、第5題購買公益彩券、第6題海基線、第7題購買福袋、第10題蒐集昆蟲數據、第11題立燈燈罩、第12題飲料甜度稀釋、第15題健康檢查、第18至20題星軌照片等，彰顯數學在日常生活與不同領域的廣泛應用。

    整體來說，沈青嵩提到，整卷計算量不大，試題設計循序漸進。易題如第1、2、3、13、18題，能鼓勵學生下筆作答；難題如第7、12題，需要讀懂符號與處理未知數，第17題則需整合不同單元所學概念，全卷難易適中。其中數學B獨有內容如第4題模擬船隻沿不同緯度航行、第11題以不同立燈燈罩評量可能圓錐截痕、第17題以單點透視法將空間中的點繪製在畫布上。

    建國高中教師郭仲祐指出，題目相關概念中，高一高二課程占比約莫相等，一半以上題目利用情境化敘述做試題包裝，能評量學生是否具備使用數學概念解決生活情境問題。題目文字亮即計算量適中，敘述簡單明確，數B專屬試題約占4分之1。

    建國高中教師許為明分析，難題如第17題考單點透視，還要搭配空間概念轉化，數A跨考學生甚至沒學過，能鑑別出程度高的學生。數B專屬題如第2題考自然對數，是數A沒教的概念；第4題的經緯度牽涉地理，對數B學生有利。

    陽明高中教師蘇順聖表示，多數題目為課本例題再經轉化設計，可確實診斷學生是否掌握核心概念，某些基本題只要概念正確，計算一行兩行就能得出答案，但若是對概念似懂非懂者就需要較長時間。整份試題讓考生有足夠時間作答，但也不會到太簡單能夠提早離場。

