    首頁 > 生活

    鹿港天后宮、十宜樓要修了！ 彰化通過4大文資修復案

    2026/01/19 12:35 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣審議通過鹿港天后宮古蹟修復計畫案，縣府今年將向中央爭取經費進行修繕，圖為鹿港天后宮的剪黏樣貌。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣審議通過鹿港天后宮古蹟修復計畫案，縣府今年將向中央爭取經費進行修繕，圖為鹿港天后宮的剪黏樣貌。（彰化縣文化局提供）

    為了讓古蹟保存更加完整，彰化縣政府上周召開「彰化縣古蹟歷史建築審議會」今年度第1次會議，會中通過包含國定古蹟鹿港天后宮、金門舘、永靖忠實第及歷史建築十宜樓等多項修復計畫。文化局表示，這4項修復經費約3.8億元，其中，鹿港天后宮約3.5億元經費，這筆經費天后宮自行籌措，其他3項約3300多萬元修復經費，今年擬向中央提送計畫，爭取經費補助，希望經費儘早到位並施作，讓彰化的珍貴文化資產得以延續。

    這次審查通過計畫案，包含縣定古蹟「鹿港天后宮」修復及再利用計畫審查案、縣定古蹟「鹿港金門舘」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案、縣定古蹟「永靖忠實第」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案、歷史建築「鹿港十宜樓」彩繪調查計畫暨設計計畫審查案。

    文化局表示，縣府在文資審議委員會審查修復計畫通過後，今年就會向文化部爭取修繕經費，其中，規模最大的鹿港天后宮修復，預估工程總經費約3億5000萬元，修復範圍涵蓋國定古蹟區的三川殿、左右過水廊、正殿，以及縣定古蹟區的牌樓、左右護室與後殿，計畫將針對結構與環境進行整體整修。

    除了建物主體，傳統彩繪的修補施作也是重點。縣府預計今年向文化部提案，爭取包含縣定古蹟金門舘（1460萬元）、永靖忠實第（1050萬元）及歷史建築十宜樓（790萬元）的彩繪施作計畫，盼能透過專業的調查研究，復原古建築的視覺藝術風采。

    彰化縣將向中央爭取經費修復鹿港天后宮古蹟，圖為木雕樣貌。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣將向中央爭取經費修復鹿港天后宮古蹟，圖為木雕樣貌。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣審議通過鹿港天后宮古蹟修復計畫，經費約3.5億元，擬向中央爭取。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣審議通過鹿港天后宮古蹟修復計畫，經費約3.5億元，擬向中央爭取。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣審議通過永靖忠實第古蹟修復計畫，經費向中央爭取。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣審議通過永靖忠實第古蹟修復計畫，經費向中央爭取。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣通過鹿港十宜樓歷史建築修復計畫，經費向中央爭取。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣通過鹿港十宜樓歷史建築修復計畫，經費向中央爭取。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣擬向中央爭取經費修復鹿港金門舘古蹟修復，修復計畫書已獲彰化文資審議委員會同意。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣擬向中央爭取經費修復鹿港金門舘古蹟修復，修復計畫書已獲彰化文資審議委員會同意。（彰化縣文化局提供）

