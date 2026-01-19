財政部預告入境攜加熱菸200支免稅 國健署警告：帶回國內最高罰500萬

國健署提醒，目前國內通過健康風險評估的加熱菸品，在國外均未有相同品項。示意圖，圖中產品與內文無關。（記者林志怡攝）自由電子報關心您，吸菸有害健康

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等，規劃自2月1日起，入境旅客攜帶「經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品」200支（1條）免稅。對此衛福部國民健康署菸害防制組長羅素英強調，目前國內通過健康風險評估的加熱菸品，在國外均未有相同品項，若民眾自國外攜回國內，恐面臨5萬至500萬罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

財政部指出，入境旅客得免稅攜帶經衛福部核定通過健康風險評估審查的指定菸品，免稅數量為200支，以年滿20歲旅客為限；增訂民航機、船舶服務人員得免稅攜帶上述菸品，免稅數量為5小包（每包20支）；為配合相關輸入規定修正生效期程，明定自2026年2月1日施行。

然而，羅素英指出，目前國內計有2家業者，總計14品項加熱菸品與其組合元件通過健康風險評估，且業者均表示，目前在國外「沒有相同品項」，換言之，目前國外沒有所謂「經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品」，民眾在國外購買後，仍不能攜帶入境。

羅素英說明，通過國健署健康風險評估的品項，已由國健署於去年10月1日函送財政部關務署，作為入境查驗的依據，旅客若攜帶未經衛福部核定通過的指定菸品，將依「菸害防制法」第26條規定辦理，處新台幣5萬元至500萬元罰鍰。

此外，部分消息以財政部菸品免稅新制「2月1日來得及」上路等方式傳播，羅素英提醒，財政部新制上路，不代表民眾就可以合法把加熱菸品帶回國內，若在海關發現違法情況，將移送地方主管機關稽查，呼籲民眾切勿以身試法。

羅素英補充，自去年1月1日起截至12月31日止，地方衛生局執行菸害防制稽查商家4萬9554家，共5萬6336家次；去年9月至12月加熱菸上市前、後在實體稽查方面，違法輸入及使用電子煙案件數相當，違法輸入加熱菸案件由9月份366件降至12月份170件，減少約53.5%。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

