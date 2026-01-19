中榮爆開刀房新影片流出 衛生局：啟動調查、已送檢調偵辦

台中榮總日前爆出疑似醫材廠商進入開刀房爭議，有新影片流出，衛生局啟動調查。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總日前爆出疑似醫材廠商進入開刀房，甚至代刀爭議，最近有新影片流出，院內緊急展開調查，並公佈調查期間，3名涉案醫師停止手術業務，衛生局今表示，已依權責啟動行政調查程序，請涉案行為人說明並配合釐清，另就疑涉密醫相關情事，已於1月7日移送司法機關偵辦

衛生局指出，中榮疑似容留非醫事人員進入手術室，並執行醫療行為，若查證屬實涉及非醫事人員執行醫療行為，將依《醫師法》處分；另醫師若容留非醫事人員執行醫療行為，可依《醫師法》第28條之4規定，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

針對中榮3名外科醫師被爆出疑似讓醫材廠商進入手術室，並傳出執行手術，日前院方調查3名醫師未依規定完成報備程序，並未發現廠商執行醫療行為，因此對3名醫師各記申誡一次，但有媒體流出2023年7月中榮手術室內的影片。

對此中榮表示，因影片高度懷疑廠商執刀，院方會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸，另在調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職；涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果；神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

衛生局再指，有關醫院管理問題，若涉及違反醫療技術、醫療器材操作人員資格、條件等應遵行事項，將依醫療法第62條規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

衛生局強調，醫事器材廠商進入手術室僅限於儀器使用諮詢，嚴禁任何接觸病人或代為執行醫療程序的行為。

不過有熟知內情的醫護指出，神經醫學中心主任在本月退休，因有新人接任，懷疑是人事鬥爭，廠商協助醫師做器械故障排除，卻遭偷拍影片剪接移花接木，\此事接二連三被爆料，是對院方之前僅對被爆料醫師申誡處分不滿意。

