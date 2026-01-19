為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    長大才知很有用？ 一票人狂推「小時候學這些才藝」：好險有學

    2026/01/19 14:24 即時新聞／綜合報導
    網友好奇詢問，有哪些才藝是等到長大後，才發現「好險有學過」的呢？貼文一出，迅速掀起廣大網友熱烈討論。示意圖。（資料照）

    網友好奇詢問，有哪些才藝是等到長大後，才發現「好險有學過」的呢？貼文一出，迅速掀起廣大網友熱烈討論。示意圖。（資料照）

    一些家境較寬裕或被家長寄予厚望的民眾，兒時都曾被特意送去學習各式各樣的才藝課。近期有網友好奇詢問，有哪些才藝是等到長大後，才發現「好險有學過」的呢？貼文一出，迅速掀起廣大網友熱烈討論，眾人除了大推游泳、柔道、跆拳道等運動類才藝，能在危急時刻自救，也列出其他才藝學會後的各種優點。

    據悉，一名網友日前在社群平台Threads發文表示，他時常看到很多人抱怨，自己小時候被家長強制送去學習各種「無用」的才藝，反之，很少有人願意分享在小時候學過什麼才藝，讓自己長大出社會都覺得受益無窮。對此，原PO好奇提問，「請問有什麼才藝，是讓你覺得『好險有學過』的？」

    該文湧入許多網友留言分享，除中又以「能自救」的運動類才藝居多，「柔道吧，跌倒的時候自動觸發護身倒法」、「跆拳道讓我有機會在歐洲踢飛搶匪的刀子」、「跆拳道國小踢到當兵裡面有用到，游泳國小游到當兵在裡面當游泳教官」、「游泳一定要學好，至少能自救，要有水域觀念，每年太多人意外殞命了」、「跆拳道！在學校遇到霸凌時，只是做了幾個暖身動作防備時，對方就不太敢靠近然後就離開了」。

    也有人分享學習其他才藝的經驗談，「心算，買東西算打折什麼的超快」、「作文，可以好好把自己的想法表達出來」、「畫國畫跟彈琴，讓我長大婚姻不順利時有舒壓的方式」、「不算才藝但小時候跟阿嬤住過所以會講台語，感覺多會了一個語言」、「雖然不是才藝，但我覺得家政課學的縫紉很實用，小的縫補都可以自己處理」、「老媽讓我去上了辯論課，這個對我太有用了，以至於我現在講歪理一堆都不會輸」。

    此外，還有不少網友坦言因父母教育理念、家庭經濟狀況不允許等情況，所以小時候從未去上過才藝課，「才藝都沒學過，但是謝謝爸媽常常帶我們出去旅遊跟環島，還有常帶我去書店買書」、「真羨慕小時候能學才藝的人，小時候家裡窮，父母甚至覺得學才藝就是以後要給人炫耀的，很可恥」、「因爲家境自己小時候沒學過什麼才藝，現在小孩想學什麼就讓他去學，雖然沒一項專精的但他們好像很開心」。

    空手道列10大最沒用才藝 金牌教練「人生沒有白走的路」獲通靈少女讚聲

