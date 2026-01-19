台南仁德排水護岸災後復建完工 強化耐震與防洪

歸仁區仁德排水災後復建工程完工。（南市水利局提供）

去年嘉南地區規模6.4地震後，經巡查發現既有護岸多處龜裂、伸縮縫滲水，市府災準金編列近609萬元辦理「114年0121等地震歸仁區仁德排水災後復建工程」，修建50公尺排水護岸，改善後高3.5公尺，已如期完工。

水利局長邱忠川表示，仁德排水左岸4K+136～4K+199於嘉南地區規模6.4地震後，發現既有護岸多處龜裂、伸縮縫滲水，結構出現弱化情形，因鄰近私有土地及社區，未改善恐影響護岸穩定甚至周邊民眾生命財產安全，遂啟動災後復建作業。

請繼續往下閱讀...

市府災準金編列近609萬元辦理「114年0121等地震歸仁區仁德排水災後復建工程」，修建50公尺排水護岸，改善後高3.5公尺，為提升護岸結構耐震能力及長期穩定性，採用懸臂式擋土牆搭配預力混凝土基樁強化基礎穩定性，確保新舊構造完整銜接，提升整體防洪穩定性；鑑於既有渠底為混凝土鋪面，亦同步進行修復以確保新舊結構銜接完整，並如質如期完工。

市長黃偉哲強調，仁德排水為歸仁地區重要排水系統，本次災後復建工程可即時改善整體結構安全與防洪量能，後續將責成水利局持續加強檢視所轄水利設施，即時發現問題並儘速完成改善，打造更安全的城市環境並守護居民生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法