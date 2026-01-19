幼兒園延長照顧包括混齡及特殊兒 全幼產呼籲增加教保人力

針對幼兒園延後照顧，幼教產業工會今日發聲明，呼籲增加教保人力。（圖擷取自幼教產業工會臉書）

全國幼教產業工會今（19）日發聲明，針對延長照顧中的混齡及特殊需求幼兒，呼籲教育部應進一步調整師生比，增加教保人力，以維持照顧品質。理事長許文菁強調，白天談融合，課後卻放手，延長照顧未延續支持，恐使教保品質亮紅燈。

許文菁表示，依現行規定，幼兒園延長照顧服務師生比仍維持1比15，且未因特殊需求幼兒比例提高而減收名額，多數園所仍須「一律收到滿班30人」，但延長照顧班級多是全園混齡、混班實施，幼兒可能來自不同班級，作息、需求與行為狀態都具有差異，原已增加教學與管理難度，若再加上高比例的特殊需求幼兒，讓教保人員更難兼顧所有幼兒的安全與學習需求。

許文菁指出，在少子化與融合教育政策並行下，幼兒園延長照顧服務已成為許多家庭不可或缺的支持措施，工會接獲會員陳情指，其服務園所今年延長照顧開3班，A班有26位幼兒，其中7位為特殊需求幼兒；B班有25位幼兒，其中6位為特殊需求幼兒；C班有26位幼兒，其中6位為特殊需求幼兒，3個班皆有情況較為嚴重之特殊需求幼兒，一旦出現情緒或行為失控狀況，教保人員須立即介入安撫、處理安全問題，在人力有限的情況下，往往導致整個班級課程被迫中斷，其他幼兒只能被動等待，學習品質與安全皆受到影響。

許文菁強調，沒有孩子應該被制度犧牲，問題不在於是否有安置特殊需求幼兒，而在於制度是否提供相應的人力與配套措施，只要未收滿30位幼兒，臨時出現名額仍可再收新生，然而這種「有名額就要收」的冰冷作法，完全無視第一線的痛苦，即便人數未滿，教保人力、專業負荷與現場風險早已達到臨界點。

工會呼籲，延長照顧服務應比照正常教學時段，依特殊需求幼兒比例調整師生比與收托名額，明訂特教減收原則並延續至課後時段，避免各縣市各行其是，造成制度混亂；正視延長照顧第一線教師的專業與安全風險，補足人力與支持，而非僅以名額數字管理；融合教育不該只存在於白天課程，更不該在延長照顧時段被悄悄撤回，制度若無法回應現場真實需求，受害的從來不只是教保人員，而是每一位需要被好好照顧的孩子，以及期待安心延托的家庭。

