為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄茄萣這條重要道路開通 消除交通瓶頸更提升社區通行品質

    2026/01/19 11:08 記者葛祐豪／高雄報導
    茄萣和平路三段計畫道路全長約52公尺，兩側並設置2公尺寬人行步道。（公務局提供）

    茄萣和平路三段計畫道路全長約52公尺，兩側並設置2公尺寬人行步道。（公務局提供）

    高雄濱海的茄萣區交通添利多！工務局新工處今（19）日宣布，該區和平路三段計畫道路近日完工通車，工程打通和平路三段至進學路，全長約52公尺、寬15公尺，兩側並設置2公尺寬人行步道，不僅消除交通瓶頸，更提升社區通行品質。

    新工處指出，茄萣區是高雄重要的濱海地區，擁有養殖漁業特色，鄰近景點如黃金海岸、興達港觀光漁市等，每年吸引大量遊客前往，道路開闢完成後，可有效串聯周邊景區，強化整體旅遊動線，讓居民出行更順暢，也為地方觀光與商機帶來助益。

    新工處進一步說明，和平路三段計畫道路全長約52公尺、寬15公尺，兩側並設置2公尺寬人行步道。工程完工後，不僅改善交通流暢度，也成為串連茄萣主要生活圈與旅遊路線的重要節點，預期將為居民生活與在地觀光發展創造更多便利。

    住附近的居民葉先生支持表示，「原和平路尾端寬度不足，與前面路段無整體性，經市府開闢後，路幅拓寬對當地的交通更加便利及帶來視覺上的一致性，還有新配置的人行道」。

    茄萣位於高雄市最西北，隔二仁溪和台南市相望，市府歡迎民眾來場人文兼具自然的海口小旅行，可走訪白砂崙區域內的大陳聚落，從當地居民的角度回溫歷史記憶，接著到興達港看全台僅存的少數專業捕烏船、了解獨特的烏魚公籤文化。

    茄萣區和平路三段計畫道路完工通車，為地方交通路網帶來新進展。（工務局提供）

    茄萣區和平路三段計畫道路完工通車，為地方交通路網帶來新進展。（工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播