高雄茄萣這條重要道路開通 消除交通瓶頸更提升社區通行品質

高雄濱海的茄萣區交通添利多！工務局新工處今（19）日宣布，該區和平路三段計畫道路近日完工通車，工程打通和平路三段至進學路，全長約52公尺、寬15公尺，兩側並設置2公尺寬人行步道，不僅消除交通瓶頸，更提升社區通行品質。

新工處指出，茄萣區是高雄重要的濱海地區，擁有養殖漁業特色，鄰近景點如黃金海岸、興達港觀光漁市等，每年吸引大量遊客前往，道路開闢完成後，可有效串聯周邊景區，強化整體旅遊動線，讓居民出行更順暢，也為地方觀光與商機帶來助益。

新工處進一步說明，和平路三段計畫道路全長約52公尺、寬15公尺，兩側並設置2公尺寬人行步道。工程完工後，不僅改善交通流暢度，也成為串連茄萣主要生活圈與旅遊路線的重要節點，預期將為居民生活與在地觀光發展創造更多便利。

住附近的居民葉先生支持表示，「原和平路尾端寬度不足，與前面路段無整體性，經市府開闢後，路幅拓寬對當地的交通更加便利及帶來視覺上的一致性，還有新配置的人行道」。

茄萣位於高雄市最西北，隔二仁溪和台南市相望，市府歡迎民眾來場人文兼具自然的海口小旅行，可走訪白砂崙區域內的大陳聚落，從當地居民的角度回溫歷史記憶，接著到興達港看全台僅存的少數專業捕烏船、了解獨特的烏魚公籤文化。

