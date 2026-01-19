為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北北基計程車春節加成收費 2月11日0時起至2月22日24時止

    2026/01/19 10:52 記者俞肇福／基隆報導
    北北基計程車春節加成收費，2月11日0時起至2月22日24時止。（圖為基隆市政府交通處提供）

    北北基計程車春節加成收費，2月11日0時起至2月22日24時止。（圖為基隆市政府交通處提供）

    今天（19日）是農曆12月初一，距離春節剩下不到1個月。基隆市政府交通處長陳耀川指出，2026年北北基計程車春節加成收費以「上車時間」為準，實施期間自2月11日（農曆12月24日）零時至2月22日（大年初六）24時止，共計12天，於基隆市境內上車乘客，請依計費表跳表金額支付車資，駕駛不得額外再加收30元。春節加成收費實施期間過後，自2月23日（週一）零時起將恢復原規定收費方式。

    陳耀川指出，春節計程車加成費率30元，或夜間（23時到隔天早上6時）加成20元，均需計入跳表金額收費中。春節加成收費實施期間，駕駛人應於計費表內建功能選取「春節加成」鍵，確保收費透明，民眾僅需依跳表金額支付即可。

    交通處特別提醒，春節期間親友團聚或外出拜年增多，交通安全更需留意。「喝酒不開車，平安過好年；搭乘計程車，回家最安心」，呼籲民眾節慶期間若飲酒，應選擇公共交通工具、計程車或代駕作為安全代步工具。

    此外，基隆市政府交通處已印製春節運價加成計費貼紙，發送至基隆市計程車公（工）會、計程車車隊、交通部公路局台北市區監理所基隆監理站及基隆市警察局交通警察隊等，計程車駕駛請至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看；提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，民眾若遇有駕駛超收車資或拒載情形，可向基隆監理站或基隆市警察局檢舉。

