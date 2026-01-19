為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    國道死亡車禍「追撞佔比高」 高公局教小車防禦駕駛

    2026/01/19 10:46 記者蔡昀容／台北報導
    國道1號南向170.7公里處，12月4日發生砂石車、聯結車及2部小客車追撞，釀1死8傷。（高公局提供）

    國道1號南向170.7公里處，12月4日發生砂石車、聯結車及2部小客車追撞,釀1死8傷。（高公局提供）

    國道交通事故以追撞事故佔比偏高，去年12月5件死亡事故，追撞佔4件。交通部高速公路局呼籲用路人，除了遵守交通規則，也應落實防禦駕駛觀念，降低事故風險。

    根據最新統計，2025年12月國道交通死亡事故共5件，即有4件肇事型態屬於追撞。例如12月4日凌晨，國道1號南向170.7公里處發生1部砂石車、1部聯結車及2部小客車追撞事故，造成1死8傷；12月5日傍晚，國道3號北向104公里處，發生1部半聯結車追撞前方4部小客車事故，造成1死7傷。

    面對2026年春節連續假期將至，高公局表示，用路人行駛國道除遵守交通規定，亦應積極落實防禦駕駛觀念，保持安全車距、維持穩定車速，同時須高度警覺，隨時預判並妥善應對各類突發狀況，以降低事故發生的風險。

    另外，小型車應盡量避免行駛在兩輛大型車之間；若無法避免，務必留意前後車距，並適時變換車道離開大型車輛。若因車流密集暫時無法離開時，可先開啟警示燈，提醒後方大型車注意並保持安全距離。

    高公局也提醒，這次春節連假高乘載管制措施，國5北向於初二至初五實施，西部國道北向於初三、初四實施。

    高速公路局製圖說明小車遇大車的防禦駕駛撇步。（高公局提供）

    高速公路局製圖說明小車遇大車的防禦駕駛撇步。（高公局提供）

    下個月迎接2026年農曆春節，部分國道路段將實施高乘載措施。（高公局提供）

    下個月迎接2026年農曆春節，部分國道路段將實施高乘載措施。（高公局提供）

