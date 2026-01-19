中研院邀諾貝爾得主哈羅契談AI 無法取代人類特有創造力與理解力

中央研究院「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）系列第三場講座，邀請2012年諾貝爾物理學獎得主、法國巴黎法蘭西工學院量子物理學系主任塞爾格．哈羅契（Serge Haroche）（左三），以「雷射與量子物理」（The Laser and Quantum Physics）」為題，發表演講。（中研院提供）

中央研究院「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）系列第三場講座，邀請2012年諾貝爾物理學獎得主、法國巴黎法蘭西工學院量子物理學系主任塞爾格．哈羅契（Serge Haroche），以「雷射與量子物理」（The Laser and Quantum Physics）」為題，發表演講，他強調AI之於人類，正如雷射之於物理學，僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解力。

中研院副院長周美吟致詞時表示，哈羅契教授在量子光學與腔量子電動力學（Cavity QED）領域的開創性貢獻，解決了量子力學中單一系統難以被隔離觀測的百年難題，為當代量子科學與精密量測的發展奠定了基石。

院方介紹，哈羅契教授榮獲諾貝爾物理學獎的卓越之舉，在於開發出「能測量並操控單一量子系統」的突破性實驗方法。他成功挑戰了量子力學中「測量必會干擾並摧毀系統」的傳統侷限，利用極高反射率的超導鏡面組成「光子陷阱」，實現了在不摧毀光子的情況下進行長時間觀察，正式開啟人類與單一量子個體對話的新紀元。

哈羅契在演講透過珍貴的實驗投影片，向聽眾揭開「光子盒」的神秘面紗。他解釋，這項技術能讓單一光子在超導空腔內來回反射，存活長達0.1秒。他更進一步分享，藉由讓「里德堡原子」穿梭其中擔任偵察員，科學家得以在不吸收光子的前提下完成「非破壞性測量」。這項成就不僅將「薛丁格的貓」從思想實驗轉化為可觀測的現實，更為現代原子鐘的精準度以及量子記憶體的開發，奠定了堅實的實驗基礎。

此次講座由中研院原子與分子科學研究所、物理研究所主辦。原分所副研究員林育如指出，哈羅契教授探討了量子物理與雷射之間密不可分的發展歷程。從普朗克、愛因斯坦與薛丁格等大師奠定的量子理論出發，哈羅契教授闡述「受激放射」與「二能階系統」等概念，如何落實為雷射並徹底重塑現代物理的面貌。而對光與物質基本性質的理解，正是推動科學躍進的引擎，哈羅契教授揭示雷射如何讓原子鐘達到前所未有的精準度，以及如何直接操控單一量子個體。在當前量子科技蓬勃發展的背景下，雷射仍將是人類探索物理前瞻不可或缺的關鍵利器。

哈羅契在面對聽眾詢問AI衝擊時則指出，AI之於人類，正如雷射之於物理學，僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解力。他強調，基礎科學與應用技術兩者相輔相成。同時，勉勵年輕學者，自己當初投身研究，只是想挑戰薛丁格所說的「不可能」。科學最迷人之處，就在於那些未被預見的驚喜。充分展現深刻的科學人文精神。

