為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東長濱海灘弗氏海豚死亡 送成大鯨豚中心解剖死因

    2026/01/19 10:35 記者黃明堂／台東報導
    台東長濱海灘昨天有頭弗氏海豚死亡。（記者黃明堂翻攝）

    台東長濱海灘昨天有頭弗氏海豚死亡。（記者黃明堂翻攝）

    第一三岸巡隊長濱安檢所昨天接獲民眾通報，於台東縣長濱鄉城仔埔沙灘發現一頭死亡鯨豚。安檢所人員第一時間趕赴現場，同步聯繫台東縣政府畜產保育科、海洋保育署台東海洋保育站及國立成功大學鯨豚中心等單位，共同投入品種辨識為「弗氏海豚」與後續處置作業，漏夜送往成大鯨豚中心，待進一步解剖檢驗以釐清死因。

    海巡同仁抵達現場時，發現該鯨豚已明顯失去生命跡象，經現場丈量其體長約220公分。後續經由成功大學王教授協助視訊與影像辨識，證實該品種為「弗氏海豚」。這類海豚主要分布於全球熱帶與亞熱帶的深水海域，特徵是吻部極短且背鰭尖銳，身體側邊常有深色的條紋，是極具社會性的海洋哺乳動物。雖然牠們在東部深海並不罕見，但因生性害羞且主要於遠海活動，一般民眾在岸際觀察到其活體或擱淺的機會相對較少。

    考量潮汐影響，海巡人員先將海豚遺體搬移至高處妥善安置，並於同日晚間9時許，配合成大委託之專業廠商抵達現場完成檢體採樣。目前海豚遺體已由廠商運回成大鯨豚中心，待進一步解剖檢驗以釐清死因。

    第一三岸巡隊對此表示，台東沿海擁有豐富的野生動物資源，民眾若在岸際發現鯨豚擱淺，應遵循不驚擾、不接觸的原則，特別在夜間需調降手電筒亮度，避免對生態造成二次傷害。

    台東長濱海灘昨天有頭弗氏海豚死亡，海巡人員處置。（記者黃明堂翻攝）

    台東長濱海灘昨天有頭弗氏海豚死亡，海巡人員處置。（記者黃明堂翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播