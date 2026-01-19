飼主注意！ 高雄查獲寵物食品不合格8件 6件含重金屬下架銷毀

高雄市加強稽查寵物食品。（記者陳文嬋攝）

寵物食品市場快速成長，高雄市加強稽查製造工廠、實體店面及網路通路等，抽驗寵物食品產品共111件，有3件產品不符規定、5件由他縣市查獲，均為實體店面不合格，動保處總計開罰40萬元，其中高達6件驗出重金屬，已請廠商下架回收及銷毀，守護毛小孩食品安全。

動保處今表示，近年寵物飼養風氣盛行，寵物食品市場快速成長，除了公司行號外，不少個人業者透過市集攤販、網路、社群平台或電商通路販售自製或進口寵物食品，高雄針對製造工廠、實體店面及網路通路等，加強稽查國產、進口乾糧、濕糧、零食、罐頭、生鮮冷凍、潔牙骨及補助食品等。

請繼續往下閱讀...

動保處說，抽驗寵物食品產品111件，有3件產品不符規定，另有5件由他縣市查獲後，轉由高雄市開罰，共8件不合格產品均為實體店面，總計開罰40萬元，以驗出重金屬6件最多，其中有3件含有鉛成分，已請廠商下架回收及銷毀，最重可處25萬元罰緩。

動保處要求寵物食品業者重視寵物食品安全，加強自主管理，確保原料來源安全、製程及保存條件妥適，避免使用可能危害動物健康原料，經查獲寵物食品含有病原微生物或超過安全容許量的有害健康物質，將處5萬至25萬元罰鍰。

動保處表示，不論是否為公司登記，只要從事寵物食品製造、加工、分裝、批發、販賣、輸入或輸出行為，皆屬寵物食品業者，依據動物保護法規定，寵物食品製造、加工或輸入業者，應於農業部寵物食品申報網，完成業者及產品申報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法