台中新學年起營養午餐免費 擬取消團膳選餐改採輪餐制度

台中市自115學年度起公立國中小學營養午餐全面免費。（圖：市府提供）

台中市新學年起公立國中小學營養午餐全面免費將上路，台中市教育局估21.4萬學生受惠，為提升學校午餐整體品質與管理效能，教育局將檢討現行外訂團膳供餐「選餐制度」，規劃改採輪餐制度，以利提升供餐穩定性，近期將廣泛收集各界意見，以利政策規劃。

因應新政策，教育局指出，目前規劃1、2月進行資料跟意見蒐集彙整，預計3-6月編預算，各校午餐招標期程初步訂在5-8月，以利115學年度起實施免費午餐。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，台中市自115學年度推出公私國中小學營養午餐全面免費，估21.4萬學生受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，目前學校午餐供餐型態可分為學校廚房公辦公營、學校廚房公辦民營、外訂團膳及他校供應等4種型態，未來實施學校午餐全面免費，將維持現行午餐多元供餐型態。

但考量強化供餐品質與食品安全管理，教育局指出，目前部份學校團膳供餐方式是選好2至3家團膳業者，讓各班學生自由選供餐業者，但各家業者供餐班數處於變動狀態，不利業者供餐量掌控及食材準備，將研究取消學校外訂團膳選餐制度，一律改採用輪餐制度，以月輪或年級輪流供應等方式取代，以利供應商依固定菜單與數量進行備料與製作，提升供餐穩定性，並降低浪費情形。

教育局指出，各校補助標準將以114學年度學校學生午餐收費價格為基礎，整合現行多項午餐補助政策，蒐集各方意見及各縣市補助標準及分析物價指數與基本薪資漲幅，以做為規劃補助方案之參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法