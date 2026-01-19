汐止康誥坑溪山櫻花開近一成 夜櫻點燈至2/22

汐止康誥坑溪櫻花廊道，其沿岸種植的山櫻花已悄然綻放，預估1月下旬至2月上旬盛開。（記者羅國嘉攝）

賞櫻季即將來臨。新北市綠美化環境景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，沿岸近200株山櫻花已開近一成多，桃紅花海沿溪綻放、與水景相映成趣，吸引不少民眾前來拍照、漫步賞花。汐止區公所同步推出「文化櫻花季」，即日起至2月22日止，結合夜櫻燈光、攝影比賽及市集體驗，邀請民眾走進都會溪畔，感受白天與夜晚截然不同的櫻花風情。

景觀處長林俊德指出，康誥坑溪河畔步道平緩好走，沿岸約有200株山櫻花，又稱緋寒櫻，花期約落在1月下旬至2月，花型呈吊鐘狀，是北部地區常見的早開櫻種。每逢花季，溪畔櫻花與水景交織成畫，加上交通便利，近年已成為都會區熱門賞櫻景點。前來賞櫻的民眾，可順遊附近福興宮祈福，為新的一年祈求好兆頭；親子族群則可前往以「天空城堡」為主題的康誥坑公園，園內設有雲朵造型座椅、旋轉杯與彩虹跳樁等遊具，是親子同遊的好去處。

林俊德表示，林俊德表示，汐止康誥坑溪是新北市重要的賞櫻景點之一，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，並共同維護環境整潔，讓美麗花景得以永續保存。汐止區公所今年也建置即時花況網站，提供民眾查詢花況與人潮資訊，相關資訊也可追蹤臉書「賞花快報」（https://www.facebook.com/ntpcflowernews）粉絲專頁，即時掌握新北各地花況動態。

另外，汐止區公所即日起至2月22日舉辦「文化櫻花季」活動，活動期間每日晚間5時30分至10時，於康誥坑溪沿線投射藝術燈光，打造夢幻「溪澗夜櫻」景象，讓民眾在夜色中欣賞不同於白天的浪漫櫻花風貌。活動內容也結合櫻花攝影比賽、農夫市集及食農教育體驗，增添賞花行程的多元樂趣。

