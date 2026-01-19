為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    親子同樂跨季集點 屏東「潮好玩幸福村」每季推主題活動

    2026/01/19 10:01 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣府在潮好玩幸福村的首場迎春市集，安排碰碰爆米香DIY。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣府在潮好玩幸福村的首場迎春市集，安排碰碰爆米香DIY。（圖由屏東縣政府提供）

    打造友善共融活動空間，促進親子同樂，屏東縣政府在位於潮州鎮的「潮好玩幸福村」推出每季不同的主題活動，透過冒險集點制度，鼓勵家長帶著孩子透過遊戲化情境與市集串聯，展開一場場成長旅程。

    屏東縣政府社會處表示，「潮好玩冒險集點制度」以不同季度為主軸，搭配遊戲化情境，今年規劃了「勇闖新手村」、「裝備許願池」、「玩家競技場」、「魔法潮森林」等主題，鼓勵親子家庭參與。民眾每次完成活動後，可至活動服務台集1點經驗值，兌換趕集折價券、護身符吊飾、暴擊護腕、防禦頭帶及御賜小方巾等限定寶物，讓參與成為可累積的歷程。

    「勇闖新手村」為今年第一季系列活動，首場活動「小米有春季×迎春市集」已於本（1）月18日舉辦完畢，受到親子好評。後續將於2月15日推出「彩繪年獸×馬尼市集」，3月15日為「迷你六堆運動會×潮客市集」，各場次都規劃親子劇團或說故事活動。

    社會處表示，潮好玩幸福村是位於潮州鎮的屏中區第一座旗艦版遊戲場，歡迎親子家庭前來，透過陪伴與共融參與，完成今年橫跨四季的幸福冒險。更多資訊可在屏東縣政府社會處及潮好玩幸福村臉書查詢。

    潮好玩幸福村的首場迎春市集，安排粒粒是好米體驗賽，歡笑聲不斷。（圖由屏東縣政府提供）

    潮好玩幸福村的首場迎春市集，安排粒粒是好米體驗賽，歡笑聲不斷。（圖由屏東縣政府提供）

