嘉大推動數位人文跨域教學 榮獲教育部2金2銀及優秀青年學者獎

嘉大數位系陳逸軒（左）、葉仲恩（中）、連祥均（右）同學榮獲「學研獎教育類--凌霄獎銀獎」與專題作品合影。（嘉大提供）

「2025教育部數位人文青石獎」出爐，嘉義大學數位人文跨域教學成果豐富，共榮獲2金2銀及優秀青年學者獎，其中，數位系葉仲恩、陳逸軒、連祥均同學，以「就決定是你了！收服台灣消失的糖廠與鐵道」榮獲凌霄獎銀獎，該研究巧妙運用GIS專業技術與AI工具，系統性梳理台灣糖業鐵路變遷並建立互動地圖，將生硬史料轉化為具吸引力的圖鑑探索，為文史保存提供創新的數位敘事模式。

嘉大表示，學校推動數位與人文的跨界對話，此次數位系教授李佩倫亦以「消失與重生的軌道－時空維度的GIS應用」榮獲雷霆獎銀獎。該課程結合GIS技術與實地考察，引導學生探索嘉義「糖業」與「木都」的歷史脈絡，將艱澀的空間資訊技術與在地人文議題整合，在虛擬空間中重建消失的歷史軌跡，將人文記憶轉譯為視覺化資訊，深具技術深度與人文關懷。

校方今年也將擴大「大學國文（II）嘉義現代文學選讀」的教學能量，由作家帶領學生進行文學場域走讀，並以社交機器人深化「詩歌吟唱與欣賞」吟誦之體驗與對嘉義風貌之建構。

另將二門「嘉義巡禮」微學分課程華麗轉型為通識課程：「木都嘉義」與「家將文化體驗及數位展示」，透過科技賦予在地文化新生命，培育具備數位敘事能力與人文關懷的未來人才，讓「諸羅風華」在數位時代持續綻放。

校方表示，「數位跨域嘉義巡禮 再現諸羅人文風華」計畫由副教務長李佩倫主持，在此次數位人文青石獎展現教研實踐卓越成果，勇奪教研獎「人文類--雲澤獎」金獎、「人文類--文心獎」金獎、「科技類--雷霆獎」銀獎及學研獎「教育類--凌霄獎」銀獎，另有數位系湯又儒、葉仲恩、朱書靚3位同學獲選「優秀青年學者」。

嘉大副教務長李佩倫（後排右）與三位共同主持人蔡忠道教授（後排中）、陳茂仁教授（後排左）及王秀鳳教授展示「2025教育部數位人文青石獎」得獎獎項。（嘉大提供）

嘉大數位系湯又儒（左一）、葉仲恩（右二）、朱書靚（右一）同學獲選為2025「優秀青年學者」。（嘉大提供）

