柯文哲批地方推營養午餐免費騙選票 鄭英耀：尊重地方自治權責

媒體詢問前民眾黨主席柯文哲指地方推營養午餐免費騙選票 ，教育部長鄭英耀今日受訪表示，教育部尊重地方自治權責。（記者林曉雲攝）

各縣市相繼宣布中小學營養午餐免費後，有媒體今（19）日詢問，指民眾黨前主席柯文哲抨擊地方首長推動免費營養午餐是「騙選票」，教育部長鄭英耀受訪表示，地方是不是在騙選票，教育部不評論，也無從認定相關說法，但營養午餐是地方自治的權責，教育部給予尊重，最關心的是營養午餐須符合食品安全、衛生與營養均衡原則，並有助於學生身心健康發展。

鄭英耀強調，中央與地方將持續合作，共同守護孩子的用餐安全與學習成長。

立法院教育委員會今日安排教育部針對營養午餐專題報告，有媒體詢問新北市長侯友宜喊話中央與地方能就相關政策進行一致規劃。教育部長鄭英耀回應表示，中小學營養午餐屬於地方政府權責，隨「財政收支劃分法」修正，地方政府整體財政量能提升，新北市一年增加超過400億元，地方在資源與執行面已有更大空間，教育部未來將扮演協力角色，著重於營養與食品安全的專業把關、制度輔導與必要的行政支援，確保學生飲食品質。

鄭英耀說明，中央與地方在「讓孩子吃得健康、吃得安全」的立場一致，並持續推動以在地、新鮮、可溯源為核心的「三章1Q（農產品安全驗證制度）」政策方向，依「地方制度法」規定，營養午餐屬地方政府權責，教育部尊重地方自治，也支持各縣市依實際需求推動。

