今晚起強冷南下！北台濕冷到週末 各地溫度天氣變化一圖懂

新一波強烈冷氣團正在醞釀中，今起氣溫逐步下降，本週各地區天氣、氣溫變化一覽。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

今（19日）晚起強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣開始轉冷轉濕，預估週三、週四（21-22日）最冷，各地低溫11-13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出本週各地區天氣、氣溫圖指出，新一波強烈冷氣團正在醞釀中，今起氣溫逐步下降，北部、宜蘭轉為濕涼並容易下雨，中、南部仍維持晴朗天氣。週二強烈冷氣團（20日）大舉南下，各地開始降溫；週三、四為最冷時段，各地低溫約11-13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右。

請繼續往下閱讀...

「颱風論壇」提醒，這一波不只冷，南北型態差異也很明顯，北台灣水氣偏多，濕冷感受特別強烈，中、南部以乾冷為主，日夜溫差大，尤其是週三、四北台灣全天濕寒冷，中南部則夜晨特別冷。

預估週五（23日）、週六（24日），冷氣團逐漸減弱，氣溫小幅回升，同時水氣減少，西部晴朗或多雲；基宜花東雲多零星雨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法