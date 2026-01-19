為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今晚起強冷南下！北台濕冷到週末 各地溫度天氣變化一圖懂

    2026/01/19 09:36 即時新聞／綜合報導
    新一波強烈冷氣團正在醞釀中，今起氣溫逐步下降，本週各地區天氣、氣溫變化一覽。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    新一波強烈冷氣團正在醞釀中，今起氣溫逐步下降，本週各地區天氣、氣溫變化一覽。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    今（19日）晚起強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣開始轉冷轉濕，預估週三、週四（21-22日）最冷，各地低溫11-13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出本週各地區天氣、氣溫圖指出，新一波強烈冷氣團正在醞釀中，今起氣溫逐步下降，北部、宜蘭轉為濕涼並容易下雨，中、南部仍維持晴朗天氣。週二強烈冷氣團（20日）大舉南下，各地開始降溫；週三、四為最冷時段，各地低溫約11-13度，內陸近山區、空曠地區有機會下探10度左右。

    「颱風論壇」提醒，這一波不只冷，南北型態差異也很明顯，北台灣水氣偏多，濕冷感受特別強烈，中、南部以乾冷為主，日夜溫差大，尤其是週三、四北台灣全天濕寒冷，中南部則夜晨特別冷。

    預估週五（23日）、週六（24日），冷氣團逐漸減弱，氣溫小幅回升，同時水氣減少，西部晴朗或多雲；基宜花東雲多零星雨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播