引進中間育成與基因監測 科學證實放流成效

舊青島養殖場設置中間育成所，放流前先行適應環境。（澎湖種苗場提供）

澎湖四面環海，海洋資源益顯重要。澎湖縣政府近年持續推動結合中間育成、遺傳監測及放流效益評估等作業措施。相關研究與調查工作由國立台灣海洋大學協助執行，透過科學化方法與跨領域整合，為放流管理與後續策略調整提供實證依據。

在放流前作業方面，研究團隊依據舊青島養殖場海域之水文條件與環境特性，設置模組化中間育成浮台系統，配置可彈性調整箱網設施，使人工培育種苗在進入自然海域前，先行適應實際水流、溫度與環境變動條件，作為放流前重要銜接階段。去年已完成2萬5千尾嘉鱲魚苗中間育成後放流作業，相關設施作為後續中間育成作業示範場域。

在放流效益評估方面，去年澎湖縣委託國立台灣海洋大學評估嘉鱲種苗海域放流成效，彙整近3年種苗場放流嘉鱲魚苗12萬4千尾資料，並透過水產資源模式推估，約可創造24公噸漁獲產量及1459萬元漁獲產值，顯示放流作業具明顯經濟效益。

研究團隊進一步透過實際漁獲樣本採集與DNA鑑定分析，在澎湖各漁港共採集321尾漁獲樣本，結果顯示嘉鱲（真鯛）漁獲中約35.6%可辨識為放流來源，黃錫鯛亦有31.7%為放流，顯示放流措施對於增裕漁業資源與提升漁獲產值具可量化之成效。此外，研究團隊亦同步辦理嘉鱲、黃錫鯛及九孔等多項放流物種基因資料建置與長期監測，建立放流族群遺傳背景資料庫，作為後續放流規模、時序與空間配置檢討，以及永續管理策略調整重要參考。

中間育成魚類適應環境後，再進行野放。（澎湖種苗場提供）

