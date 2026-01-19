中榮爆醫材廠商代刀！報告與外流影片有出入 衛福部將成立專案小組調查

衛福部長石崇良。（資料照）

台中榮總日前爆出疑似有醫材業務代替主治醫師執刀情況，院內也緊急展開調查，並宣布調查期間，3名涉案醫師停止手術業務。衛福部長石崇良今日指出，中榮日前提交給衛福部的報告稱「廠商沒有動刀」，但近期又有新影片流出，與報告內容有所出入，衛福部將成立專案小組，由衛福部主導調查。

台中榮總3名外科醫師疑似放任醫材廠商，進入手術室執行手術，衛福部因此要求中榮提出調查報告，醫院昨日召開緊急院部會議，並決議3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職，且神經醫學中心主任即起由業務副院長代理。

石崇良表示，中榮疑似有廠商直接執行手術，恐已嚴重違反醫療法規，衛福部已請衛生局將此案移送給檢調處置，並依據「醫師法」的密醫罪偵辦，且考量中榮日前提交給衛福部的報告中僅稱廠商沒有涉入醫療行為，與近期最新流出的新影片情況不符，衛福部將成立專案小組調查。

此外，石崇良指出，衛福部的專案小組將由衛福部主導，進一步採取內部調查，並邀請地方衛生局、專家與外部委員參與，一定對這次案件「嚴查嚴辦」、釐清情況。

石崇良說，醫事司也將召集相關醫療與醫管專家、學會等，討論開刀房指引，以確保病人安全，目前希望在3個月到半年內擬定，並在7月前上路，未來也將納入醫院評鑑要求。

醫事司長劉越萍則補充，「醫療法」中定有專案小組相關規範，數年前的「檢體詐騙案」中，也曾啟動此一機制，針對這次的中榮案，衛福部會與地方政府討論，釐清後續協作方式，並執行評鑑追蹤輔導訪查，儘速完成相關案件釐清，減少對病人就醫及醫院運作的影響。

劉越萍也提到，目前醫事司已陸續邀請開刀房指引相關專家，會在半年內完成相關指引。

