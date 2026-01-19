「新北感溫祭」1/24快閃新莊體育館擺攤 加碼抽中信特攻籃球賽門票

「新北感溫祭」1月24日將在新莊體育館快閃擺攤。（圖取自「新北旅客」臉書）

新北市府策劃「新北感溫祭」，以跨局處整合為核心，展現新北冬季旅遊的全新面貌，市府觀光旅遊局臉書粉專「新北旅客」發布1月24日「新北感溫祭快閃新莊」活動，除當天在新莊體育館快閃擺攤，另加碼今天在臉書活動貼文按讚、留言，可獲50組新北中信特攻籃球隊主場門票共200張的抽獎資格，邀民眾進場挺主場。

「新北旅客」指出，「新北感溫祭」1月24日將到新莊體育館快閃擺攤，感溫祭暖心快閃結合新北中信特攻熱血開戰，邀民眾看球賽、挺主場、感受新北溫泉暖意，溫暖好禮再加倍，包括感溫祭限定御守、沐浴禮盒、陽明山天籟渡假酒店住宿泡湯優惠券等，一起在新莊體育館熱起來。

「新北旅客」說明球賽門票抽獎方式，須在臉書活動貼文（https://www.facebook.com/share/p/1AuvgVxHyy/）按讚、並在留言區@（tag標籤）2位朋友，並寫下「一起來新北挺特攻！還要去新北感溫祭快閃攤位拿好康！」，再填寫線上表單（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBFXF75Sbd44Y-bw_WAtqj0sEzgbhWy6pXPtor4Z7GGD7DJQ/viewform），至今晚11點59分完成以上步驟，就可獲得抽獎資格，幸運中獎者，1月24日中午12點半至比賽結束前，可在新莊體育館中信特攻售票處取票。

「新北感溫祭快閃新莊」活動，加碼今天在活動貼文按讚、留言，可獲新北中信特攻籃球隊主場門票的抽獎資格。（圖取自「新北旅客」臉書）

