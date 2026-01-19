為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    為日光海島生活節代言 陳其邁邀駐台使節踢「藤球」

    2026/01/19 09:07 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁邀各國駐台使節一起踢籐球。（行國處提供）

    日光海島生活節3/6至3/8在高雄中央公園登場，高雄市長陳其邁為活動代言，邀請美、日、菲、泰駐高代表合體，挑戰踢「藤球」，展現跨國友誼也踢出趣味火花！

    陳其邁在社群PO出與美國、日本、菲律賓、泰國等駐高代表，輪番上場踢籐球畫面，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，5人分別以中文、英文、日文、泰文接力高喊「2026日光海島生活節，異國美食、多國表演，連續三天、規模升級，趕快把時間留下來」。

    陳其邁在場邊眾人加油聲中，比出打氣手勢信心登場，成功回擊多球，氣氛熱烈；日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史發揮日本「職人精神」，不只盡力以頭部接球，更直接飛撲在地成功救球，隨後精彩回擊，以一記華麗旋身擊球，引來現場驚呼與熱烈掌聲！

    美國在台協會高雄分處處長張子霖則因一記力道過猛的踢球，藤球差點碰到天花板與攝影機，意外成為全場笑點；馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮則自信展現熟練技巧，流暢完成藤球挑戰，獲得滿堂喝彩！

    行國處長張硯卿指出，2026日光海島生活節由高雄市政府再度攜手美國、日本、菲律賓、泰國等駐台機構共同合作，將於3/6日至3/8，於高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場同步登場，透過音樂、文化體驗、跨國市集、戶外攝影展、講座及多項運動，展現高雄作為國際港灣城市的開放，也期盼讓更多市民與國際朋友建立友誼、深化理解。

