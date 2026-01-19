國道四號清水交流道下坡段高危險高架化呼聲起 交通局:高工局正評估

國道四號清水交流道是下坡路段，二三年前曾發生連環車禍，議員希望高架化。（記者蘇金鳳攝）

台中市海線往台中港方向的多條道路，因常有大貨車行駛且是下坡路段，曾發生車禍，除了向上路六段下坡路段外，國道四號清水交流道往高美濕地為下坡路段，到臨海路平面道路有多個路口，旁邊有相當多住戶，過去曾發生交通事故造成多人傷亡，民眾呼籲市府儘速規劃國道四號清水段高架化通往台中港區道路，順暢港區交通，維護清水民眾及車輛安全。

台中市政府交通局則表示，交通部運輸研究所已於2025年完成「台中港聯外高快速路網系統改善可行性初探」，其中有關國道4號高架延伸至台中港的可行性，報告中建議由高速公路局啟動先期評估，以預留未來設置系統交流道的空間，而高公局已於去年10月9日展開先期評估作業，交通局將持續追蹤其辦理進度。

請繼續往下閱讀...

台中市的海線通往台中港的道路因地勢有高低關係，除了向上路六段下坡路段常有事故發生，國道四號清水交流道往高美濕地也是下坡路段，也常有事故發生。

2022年12月就在國道4號西向台中清水區臨海路發生嚴重連環車禍，共計8台大小客車發生追撞，分別是2台聯結車、1台小貨車、1台大貨車以及4台自小客車，其中聯結車、1輛小客車車頭全毀，釀成1死3傷慘劇。

議員楊典忠便表示，國道四號為台中港大型車輛通往國道一號及其他行政區重要道路，但臨海路平面道路多有設置交叉路口，而且清水交流道又有下坡路段，其危險度不下於向上路六段，嚴重影響行人與其他車輛安全，他建議將國道四號清水段高架化，可跨越西濱快速道路通往台中港區，既可順暢港區交通，維護清水民眾及車輛安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法