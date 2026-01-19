1/19各報重點新聞一覽

宜蘭地檢署查獲中國人蛇集團收購台灣護照案，涉案成員被判刑，圖為警方查扣犯案手機、國際快遞包裝袋、護照等贓證物。（資料照，記者邱俊福翻攝）

國安危機 中國人蛇大肆收購台灣護照

中國人蛇集團勾結台灣犯罪組織大肆收購台灣護照，再以二十倍價格轉賣須隱匿身分的中國人牟取暴利，已知有十四本護照外流希臘、印尼等國，檢警揪出國內四名收購者及六名出售護照共犯。收購成員中配鄭子娟等四人，被宜蘭地方法院判處有期徒刑一年二月到二年二月不等刑期。

去年危老申請案爆量 年增逾1.4倍

全國危老申請自谷底彈升，二〇二五年前十一月，全國申請案六八三件，較二〇二四年全年二八三件，多出四百件、年增逾一．四倍。

假網購詐11人6萬多元 法官重判騙徒 6年半徒刑

男子楊紹廷明知自己並無出售任何商品真意，卻連續謊稱出售任天堂Switch、泡泡瑪特公仔等商品，致十一名民眾受騙先後轉帳共六萬八百元，新竹地院認為輕判將助長此類犯罪行為人投機心態，排擠珍貴的司法資源，依網際網路對公眾散布詐欺取財罪罕見重判楊男徒刑六年六月。

川普關稅逼歐強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

美國總統川普十七日宣布，由於丹麥等八個歐洲國家反對美國接管格陵蘭，美國將自二月對這八國進口商品加徵百分之十關稅；若六月一日前未能就美國「全面收購格陵蘭」達成協議，關稅將提高至百分之廿五。川普這項聲明讓美國與歐洲盟友之間的緊張局勢急劇升級。

減社宅改衝「包租代管」 政策轉彎挨批

賴政府社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野質疑政策跳票，立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳專案報告。內政部書面報告指出，將持續透過多元管道擴充社宅供應，並將重點放在雙北、桃園及台中等都會區。報告中還提到，地方政府也應運用市有土地，與中央共同努力興辦。

強奪格陵蘭 川普祭關稅施壓

美國總統川普17日宣布，自2月1日起對丹麥、德國、法國、英國、挪威、瑞典、芬蘭與荷蘭等8個歐洲國家加徵10％進口關稅，以此施壓，直到美國「全面且完整地收購格陵蘭」。歐洲8國發表聲明表示，不受美方恐嚇，與格陵蘭人民站在ㄧ起，歐洲議會最大黨團公開表態，將擱置原定與美國簽署的15％關稅協議，歐盟27國大使亦隨即於18日召開緊急會議研商對策。

高放核廢選址 公投範圍縮至鄉鎮

核廢處置為重啟核能重要關卡，經濟部正研擬《高放射性廢棄物最終處置設施選址條例》草案，據了解有別低放條例，將引進「回頭機制」、縮小公投範圍至鄉鎮層級，破解過去因縣市首長拒絕公投衍生場址選定延宕僵局。不過，學者認為，選定高放核廢最終處置場址應由中央單位主導，並提出具吸引力的配套才能解決困境。

