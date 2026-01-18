兒虐零容忍？台中非營利幼兒園不當管教 年度評鑑拿高分

台中市目前有38處非營利幼兒園。（台中市議員陳俞融提供）

「兒虐零容忍」淪口號？台中市議員陳俞融指出，台中市非營利幼兒園自2022年到2025年共通報32件疑似不當管教案，成案14件，部分非營利幼兒園在發生不當管教案件並經調查屬實後，年度評鑑竟然還能拿到逾90分的高分評價，市府評鑑機制無法反映教學真實，評鑑流於形式。

台中市教育局指出，台中市非營利幼兒園共計38園，相關考評指標均依國教署公布的指標及評分項目進行評分，受理14案經調查結果確定裁處行政罰計3件，另11件為未構成違法事件或者輕微情形，依中央規定的評鑑標準，若有涉及違反幼教法、教保人員條例等規定事實，依規定一案扣2分，評鑑評分均依中央規定評給，遭裁罰的園所也均已在績效考評時依規定扣分，沒有評分流於形式的情況。

陳俞融指出，根據市府統計，非營利幼兒園3年來通報疑似不當管教案件統計共32件，成案數14件，部分非營利幼兒園在發生不當管教案件並經調查屬實後，其當年度或隨後的績效考評，竟然還能拿到90分以上的評價，有非營利幼兒園連續2年發生不當管教、體罰或霸凌通報並成案，但該所考評成績依然漂亮，甚至成績進步，令人匪夷所思。

陳俞融質疑，現行評鑑制度顯然失靈，即使幼兒園發生體罰、言語霸凌等情況，只要能做出行政資料齊全、財務報表漂亮就拿到高分，評鑑標準本末倒置，不僅無法淘汰不適任的幼兒園，更是變相縱容不當管教事件一再發生。

陳俞融要求市府全面檢討考評指標，落實「不當管教」扣分機制，不能讓僵化的考評制度成為不肖業者的保護傘。

教育局強調，接獲不當管教通報後，若認為有進一步調查需要時，會先成案後進行調查，不少案件調查後未必成立；另評鑑標準依國教署公布全國一致的指標進行，指標共有6大項，包括收托情況、契約履約情況、到園檢查、行政及會計等指標外，其中有一項家長滿意度問卷，是直接發給家長調查，園所不會經手也無從「製作滿意結果」，相關積分總和為評鑑成績，若園所有確實不當事實，則每案扣總分2分，相關標準也是依中央標準扣分。

