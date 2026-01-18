溫暖陪伴脆弱家庭 基督教芥菜種會雙北圍爐

脆弱家庭的照顧者和孩子寫下2026年的期盼與祝福，貼在感恩祈願樹上。（芥菜種會提供）

農曆春節將近，圍爐對多數家庭象徵團圓與祝福，但對脆弱家庭而言，卻伴隨沉重的經濟壓力與照顧負擔。基督教芥菜種會發起「用愛串聯全台」行動，今天（18日）晚間在台北凱達大飯店舉辦北區主場新春送暖感恩圍爐，邀請雙北地區認養家庭與社區助人志工，逾600人齊聚共享溫馨時光。

年近70的潘奶奶，歷經先生離世、兒媳離異等家庭變故，獨自扛起家計，扶養2名小孫女，仰賴打零工與福利補助維持生活，潘奶奶長期承受教養與生活壓力，一度萌生讓孫女出養的念頭，她說：「我好想放棄，一個人要帶2個孩子真的太難了。」

芥菜種會表示，關懷的脆弱家庭中，有許多像潘奶奶一樣的隔代教養照顧者，芥菜種會提供認養金、每月生活物資等資源，並連結助人網的「安安」家庭陪伴員，協助奶奶學習照顧孫女成長，親子關係逐漸改善，舒緩照顧壓力。潘奶奶和孫女一起參加圍爐，感謝芥菜種會的陪伴與支持。

芥菜種會執行長李肇家指出，這場圍爐不僅是滿足基本溫飽，更透過節慶相聚，為脆弱家庭的兒少與照顧者帶來祝福，累積持續前行的力量，成為支持家庭走下去的動力。芥菜種會致力推動「三福助人網」，以「福音、扶助、扶立」為核心，2026年以5大方針服務「家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校、社企以工帶振」，陪伴脆弱家庭翻轉困境。

會中播放過去1年來的回顧影片，同時寫下2026年的心願卡，現場發放新春紅包，向受助家庭傳遞祝福與關懷。芥菜種會今年將於全台舉辦18場圍爐活動，涵蓋花蓮光復、台南楠西等曾受災害衝擊的地區，預計逾5000人參與。

芥菜種會關懷的脆弱家庭一同享用五星級飯店年菜，感受春節團圓氣氛。（芥菜種會提供）

潘奶奶分享隔代教養的辛酸，並感謝一路上有芥菜種會的陪伴，減輕家庭照顧壓力。（芥菜種會提供）

