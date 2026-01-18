經期突來不尷尬！桃園2校設「生理盥洗室」 貼心照護反應佳

桃園市政府推動性別平等與月經平權教育，同時完善學生在校期間的衛生與健康照顧，市轄已有2所學校設置「生理盥洗室」。（桃市教育局提供）

桃園市政府推動性別平等與月經平權教育，同時完善學生在校期間的衛生與健康照顧，市轄已有2所學校設置「生理盥洗室」，其中八德國中於前年2月完成設置，瑞豐國小今年1月也完成建置，後續將協助其他有意願的學校設置，讓學生在校園中能獲得更安心、完善的生理照護與友善空間。

教育局副局長賴銀奎表示，為提供學生在校期間更完善的照顧及幫助，減少學生因「經期突來」而影響學習，以提升學生在校期間的衛生及健康，教育局2023年起在各校辦理「友善提供多元生理用品及推動月經平權計畫」，依各級女學生人數規模分級補助，每校每月補助400至1000元採購生理用品，同時補助經濟弱勢女學生每人每月200元經費的生理用品，使學生得到妥善的照顧及幫助。

教育局進一步於2024年4月於八德國中實施「國中校園內設置女性生理盥洗室試辦計畫」，設置盥洗室及熱水器等相關設備，期盼能營造更友善學習環境，同時持續請學校主動關懷學生需求及適時給予協助，並請學校護理師給予學生相關生理衛教宣導。

除了八德國中及瑞豐國小，教育局將逐步擴充校園生理盥洗室的建置，第一階段先請健康促進學校計畫議題中心學校及八德區其他有意願配合的學校納入辦理，包括瑞塘國小、茄苳國小、霞雲國小等，以提供學生淋浴清洗設施，建置及營造性別平等及月經健康促進環境，今年度市府將持續協助各校建置更完善的生理盥洗設施，協助因突發狀況的學生獲得月經保健與關懷支持。

桃園市議員楊朝偉指出，月經不是不能說的事，照顧孩子的需求，本來就該走在前面。先前因有家長向他反映，許多國中女學生不熟悉如何應對經期的生理狀況，持續向市府爭取學校能夠設置生理盥洗室，也終於在前年爭取成功，學生使用頻率及反饋意見非常好，各級學校的校長也都表示將盡速跟進設置專屬、友善且具隱私性的生理盥洗空間，讓孩子在校園裡不必擔心、不必尷尬，能安心學習、自在成長。

