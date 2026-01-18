為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測》結合AI組「跨校解題聯軍」 國、英考科趨勢一次看

    2026/01/18 20:59 記者王姝琇／台南報導
    瀛海中學跨校解題聯軍即時解析學測英、國文。（瀛海中學提供）

    瀛海中學跨校解題聯軍即時解析學測英、國文。（瀛海中學提供）

    115學年度大學學科能力測驗進入第二天，瀛海中學結合跨校教師、台大醫學與電機系校友、補教名師及AI智能分析系統，組成「跨校解題聯軍」，針對英文與國文科進行即時解題與命題趨勢解析，協助考生與家長快速掌握考情方向。

    瀛海教師團隊指出，今年英文科整體難度較去年略高，命題強調生活情境與邏輯判讀，對高分群考生具鑑別效果。非選擇題與混合題設計貼近社會議題，作文題以「全家與寵物」、「只有孩子」、「只有寵物」3組圖像對照，引導考生思考高齡化與少子化下的家庭型態變化，除語言能力外，也考驗觀察力與論述邏輯。

    補教名師吳翰陞分析，108課綱實施後，英文命題已明顯跳脫死背單字，轉而重視語境理解與語意延伸，例如將「elbow」作為動詞使用，考察考生是否能理解「用手肘擠開路」的語意轉化。今年英文科五標預估約為13、11、8、4、3級分，與去年相近。

    國文科方面，教師團隊認為試題回歸學科本質，著重文本理解與文學素養，整體難易適中。命題靈活運用〈鴻門宴〉、〈諫逐客書〉、〈出師表〉等核心課文，透過混合題型引導考生進行古今文本對照。其中第22至24題組，命題層次由記憶理解提升至分析比較，對中上程度考生具鑑別度。

    此次國文混合題以「項脊軒志」為主軸，融入性別意識議題，呼應新課綱精神。國文寫作題則圍繞「我與人、物」主題，知性題從韓劇切入探討道德抉擇，感性題結合圖文，引導考生書寫人際與親子情感，兼具思辨深度與情感溫度。

    瀛海中學校長陳怡君表示，即時解題不僅協助學生掌握考情，也將回饋教學現場，作為課綱優化的重要參考。透過完整輔導與數據分析，瀛海中學多年來協助學生透過繁星與特殊選才進入頂尖大學，持續引導學子在升學路上不走冤枉路。

