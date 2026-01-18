學測末日考數學B、社會 前2天未帶證件違規高達82件

大學學測明進入最後試程，大考中心提醒考生，記得攜帶有效證件應試。（資料照）

大學學測明週一將進入最後一天試程，將考數學B及社會2科，由於歷次考試均以未攜帶有效證件應考違規數最高，大考中心張新仁持續提醒，考生應攜帶有效證件，手機也要完全關機且不要放在身上，以避免因違規遭扣減成績。學測預計2月25日公布成績、2月26日寄發成績單。

根據大考中心統計，今英文科應到人數12萬959人，實到11萬8164人，缺考2795人，缺考率2.31%；國綜應到人數12萬902人，實到11萬8012人，缺考2890人，缺考率2.39%；國寫實到人數12萬902人，實到11萬7471人，缺考3431人，缺考率2.84%。

試場違規方面，今英文及國綜2科，以未攜帶有效證件正本且未於時間內送達最多，總計82件；後依序分別為行動電話未完全關機27件、考試結束鈴響畢未停止作答動作21件、攜帶入場之物品發出聲響16件、飲水嚼食口香糖等9件、隨身攜帶已關機行動電話7件。2天下來以未攜帶證件者最多，占總違規數一半以上。

今年大學學測明將進入最後一天試程，首節將考數學B、次節考社會。大考中心表示，依據氣象署之天氣預報資訊，明各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任1個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。而由於明各地天氣不同，考生應多留意天氣狀況及適時調整衣物，或攜帶雨具備用。

考試簡章也記載，若考生穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則，提醒考生留意。

