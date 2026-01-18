為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    AI助攻！颱風路徑預報去年改善12％ 3天內預測更勝美、日

    2026/01/18 20:00 記者蔡昀容／台北報導
    過去25年，氣象署（見圖）颱風路徑24小時預報誤差年均改善2.7%，維持與國際颱風作業中心（美、日）相同水準。（記者蔡昀容攝）

    過去25年，氣象署（見圖）颱風路徑24小時預報誤差年均改善2.7%，維持與國際颱風作業中心（美、日）相同水準。（記者蔡昀容攝）

    過去25年，氣象署颱風路徑24小時預報誤差年均改善2.7%，維持與國際颱風作業中心（美、日）相同水準。在AI模型、電腦算力助攻之下，去年表現更是突飛猛進，預報誤差較前一年縮減12%。

    氣象署近年耗資15億元建置第六代電腦，並使用台積電晶片，算力是第三代20萬倍、第五代7倍，並導入智慧型程序及AI模型指引，提升颱風預報精準度。2000至2025年颱風路徑24小時預報誤差，從172縮減至57公里，年均下降約2.7%；2023年均誤差68公里，2024年65公里，2025年57公里，去年較前一年縮減12%，表現顯著提升。

    氣象預報中心主任黃椿喜說明，每年西北太平洋生成20多個颱風，氣象署從熱帶性低氣壓階段開始預報路徑，每日4次、為期約5至7天，每年預報次數累計數百次，經計算可得出該年平均預報誤差。

    2025年颱風路徑預報之所以表現亮眼，與AI技術導入有關。黃椿喜表示，2023年出現天氣方面的大型人工智慧模型，氣象署將其導入高速電腦，並首先應用於2024年凱米颱風，將生成的12至15條路徑納入預報參考，發現其路徑預報潛力高。

    黃椿喜指出，預報員逐漸熟悉系統後，去年大量應用人工智慧模型，路徑預報誤差顯著下降，3天以內的路徑預報，比美國、日本誤差更小、表現更好。氣象署目前有輝達（NVIDIA）、谷歌、微軟等公司開發共6組模型，搭配台灣、美國、日本3國資料，總計18組路徑供預報員參考分析，將持續精進預報能力，維持與國際颱風作業中心相同水準。

    然而，台灣地形複雜，颱風路經稍有飄移，各地民眾風雨感受將產生巨大落差。黃椿喜說，下一步是把AI應用到風雨預報，目前傳統物理模型精細度進步到1至3公里，但AI模型僅25至28公里；氣象署持續與輝達、台大等單位合作開發AI模型，盼提升風雨預報能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播