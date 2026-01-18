AI助攻！颱風路徑預報去年改善12％ 3天內預測更勝美、日

過去25年，氣象署（見圖）颱風路徑24小時預報誤差年均改善2.7%，維持與國際颱風作業中心（美、日）相同水準。（記者蔡昀容攝）

過去25年，氣象署颱風路徑24小時預報誤差年均改善2.7%，維持與國際颱風作業中心（美、日）相同水準。在AI模型、電腦算力助攻之下，去年表現更是突飛猛進，預報誤差較前一年縮減12%。

氣象署近年耗資15億元建置第六代電腦，並使用台積電晶片，算力是第三代20萬倍、第五代7倍，並導入智慧型程序及AI模型指引，提升颱風預報精準度。2000至2025年颱風路徑24小時預報誤差，從172縮減至57公里，年均下降約2.7%；2023年均誤差68公里，2024年65公里，2025年57公里，去年較前一年縮減12%，表現顯著提升。

氣象預報中心主任黃椿喜說明，每年西北太平洋生成20多個颱風，氣象署從熱帶性低氣壓階段開始預報路徑，每日4次、為期約5至7天，每年預報次數累計數百次，經計算可得出該年平均預報誤差。

2025年颱風路徑預報之所以表現亮眼，與AI技術導入有關。黃椿喜表示，2023年出現天氣方面的大型人工智慧模型，氣象署將其導入高速電腦，並首先應用於2024年凱米颱風，將生成的12至15條路徑納入預報參考，發現其路徑預報潛力高。

黃椿喜指出，預報員逐漸熟悉系統後，去年大量應用人工智慧模型，路徑預報誤差顯著下降，3天以內的路徑預報，比美國、日本誤差更小、表現更好。氣象署目前有輝達（NVIDIA）、谷歌、微軟等公司開發共6組模型，搭配台灣、美國、日本3國資料，總計18組路徑供預報員參考分析，將持續精進預報能力，維持與國際颱風作業中心相同水準。

然而，台灣地形複雜，颱風路經稍有飄移，各地民眾風雨感受將產生巨大落差。黃椿喜說，下一步是把AI應用到風雨預報，目前傳統物理模型精細度進步到1至3公里，但AI模型僅25至28公里；氣象署持續與輝達、台大等單位合作開發AI模型，盼提升風雨預報能力。

