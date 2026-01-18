新竹》關注牛欄河解編後規劃 民團辦變更關西都計交流會

「變更關西都市計畫案」公開展覽中，因距上次三通已隔15年，且牛欄河行水區解編納入四通，因而備受關注。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府正在辦理「變更關西都市計畫（第四次通盤檢討）（含都市計畫圖重製）案」公開展覽，預計22日舉辦公展說明會，由於此次四通距上次三通已隔15年，且牛欄河行水區解編納入四通，因而備受關注，地方公民團體今天特別舉辦一場研習會，邀請學者和鎮民對話交流。

這場研習會由關西鎮環境守護協會、關西鎮鄉土文化協會合辦，今天下午1點半在鹿江書屋登場，學者說明都計的初衷和專業術語，隨後並實際走讀牛欄河公園，現場特別在河堤旁道路，以2層樓高的長尺，模擬在牛欄河兩側建築物的高度，凸顯建築線靠近河道，憂心建築物高度影響牛欄河的景觀及壓迫感，反而不利觀光休閒的發展。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇表示，與會者提出多項質疑。根據公展圖，公園綠地只有規劃6％，但是法規規定是10％；停車空間約1200個，但是實際需求需要2400個停車空間；兒童公園劃設在國道3號高架陸橋下，有危害健康的疑慮。此外，新竹客運停駛後，關西鎮的公共交通運輸停等不方便，也沒有轉運站的規劃。地方人士多認為，需要更細緻的規劃，以及廣納各方意見。

另外，文史工作者許育綸表示，牛欄河行水區解編變更中有規劃社福用地0.4公頃，未來若是社宅使用的話，應符合新社宅政策規定的整體開發須留3%社宅面積；原行水區共35公頃，應留設1公頃，本次規劃未足一半。此外，他認為公園綠地的規劃位置，符合不擾動河階邊坡精神，但本案有河川貫穿，應多設計邊坡到河川的綠色廊道，甚至加寬國道兩側綠地，讓生態城市、綠色國道理念得以實現跟串接。

客委會諮詢委員鄧毅中說，牛欄河是關西人的日常休憩點，也是觀光景點，建議於牛欄河畔部分土地，規劃為帶狀親水公園，打造「新竹縣的冬山河」。

縣府產業發展處表示，關西都市計畫區係以關西鎮公所為中心，東至關西高中東側之小溪，西南至鳳溪，北至丘陵山腳地，計畫面積441.7523公頃。此四通案1月8日起公展30日，公民或團體可提出書面意見，縣府預定22日（星期四）上午10點半和下午1點半，在關西鎮公所3樓大禮堂各辦一場公展說明會，也邀請有興趣的民眾踴躍出席表達意見。

新竹縣政府正在辦理「變更關西都市計畫案」公開展覽，預計22日舉辦公展說明會。（記者廖雪茹攝）

民團模擬在牛欄河兩側建築物的高度，憂心會影響牛欄河的景觀及壓迫感，不利觀光休閒的發展。（羅功奇提供）

