    韓劇「愛的迫降」、幾米親子繪本入題 學測國寫生活化

    2026/01/18 18:59 記者楊綿傑／台北報導
    大考中心評論學測國寫考題。（記者楊綿傑攝）

    學測國寫具有多元化及生活化的特色，一題從知名韓劇「愛的迫降」情節出發，以「臉」談人與人的相互關懷與責任承擔，亦及於近年受矚目的動保議題，透過哲學思辨及生活中會遇到街頭兜售的情形，引導考生反思與提出觀點；另一題則以作家幾米溫馨帶有哲思的圖文共構引導考生情意的感受和理解，進而書寫生活中與他人的溝通對話。大考中心指出，試題充分呼應溝通互動與社會參與的課綱精神。

    今年國寫分成2大題，第一題的文本內容以「愛的迫降」女主角不吃同行、曾對到眼的小豬，而只願意吃當下從河裡捕來的魚為出發點，再延伸到哲學家所提出「人的倫理關係往往建立在臉上」，並舉遇到路邊兜售小販時，不想買時就會迴避看對方的臉，談倫理責任。第二題取材幾米描繪親子隔閡議題繪本的原圖及改製後2組圖為對比，以「隔在我們之間的種種」為題思考人際關係。

    大考中心顧問劉緒宗指出，不論知性或情意題，都需要選擇適當事例作說明，表現考生平日對時事的思辨、生活經驗的觀察與累積。第一題著眼日常生活，重點不在評選選擇的優劣，而在自我覺察、闡述觀點，考生必須把握「臉」與「共情」之間的連動關係。其中問題二宜呼應「臉」的說明及如何做出選擇，避免只有現象事例的敘寫或過多抒發自我感受，要明確而完整、深入表達觀點及反思。

    而關於第二題，劉緒宗表示，屬生活裡常見經驗，考生好發揮，但關鍵在於能否具體把握換位思考與提出回應。考生須審視自我成長經驗舉例，具體陳述與此對象的心結為何及產生的原因，並思考應如何開啟溝通，提出具體方法嘗試化解彼此隔閡，想像可能的結果。試考生認為，整體難度適中，可以鼓勵考生重視並思考生活中待人接物的態度和方法。

