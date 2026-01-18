巴氏銀鮈專題2-2》挽救滅絕危機 台積電、德安教養院助繁殖回放

為了搶救巴氏銀鮈，台中市野生動物保育學會與德安啟智教養院合作，在園區內闢設庇護池。（台中市野生動物保育學會提供）

巴氏銀鮈瀕臨滅絕危機，目前野外族群數量僅約200多尾，為了確保其能安全存續，政府和民間近年闢設6處域外庇護池，包括台積電中科廠和南投德安啟智教養院去年都加入保育行列闢設庇護池，讓巴氏銀鮈在庇護池內自然繁殖，再於豐水期時拿到烏溪回放，初估目前6處庇護池的繁殖數量至少達6000尾。

生態保育首度與社福機構合作

台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，在林業及自然保育署台中分署牽線下，屬於筏子溪水域的台積電中科廠，去年4月在廠區完成備援庇護池設置，並在5月正式提供50尾巴氏銀鮈移置到生態池中，未來預計每年至少提供200尾回放到烏溪，而巴氏銀鮈能在廠區內安居，也象徵瀕危物種的延續。

此外，因貓羅溪流域尚無庇護池，去年2月開始，林業及自然保育署南投分署和台中市野生動物保育學會積極尋找適合的場域，發現南投市貓羅溪旁的德安啟智教養院生態池，其環境條件與人力協作適合，經接洽後院方同意改造為庇護場域，成功讓巴氏銀鮈庇護池再多一處，這也是生態保育與社福機構首度合作。

6處庇護池自然繁殖逾6000尾

林文隆說，去年6月共提供5、60尾巴氏銀鮈移置到生態池中，觀察後發現在池內順利繁殖，去年11月已撈取200多尾回放到烏溪中。德安啟智教養院長何心慈表示，很高興院生加入保育行列，藉由記錄、清青苔、測量溫度等魚隻照養工作，展現他們的能力。

林文隆指出，6處域外庇護池，巴氏銀鮈都適應良好，且順利繁殖，目前至少自然繁殖超過6000尾，預計今年豐水期將回放2000尾，成為保育巴氏銀鮈的重要場域。

6處域外庇護池，巴氏銀鮈都適應良好，目前至少自然繁殖超過6000尾。（台中市野生動物保育學會提供）

