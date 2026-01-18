台南社大好學市集登場 「手作小學堂」接力體驗手創樂趣

台南社大「新年好學市集」登場，各領域專業教師接力展示「手作小學堂」，串聯工藝美學與公共關懷。（台南社大提供）

台南社區大學主辦「新年好學市集：手作人的學校」冬季教與學博覽會今天亮相，超過30個充滿工藝與美學溫度攤位及動態展，吸引民眾來體驗這所「手作學校」，共同實踐「Start learning, enjoy life」的生活哲學。

活動亮點「手作小學堂」由各領域專業教師接力示範，沈怡蕙老師規劃「布上的蠟筆實驗室」，引導民眾運用蠟筆、嬰兒油與自然樹葉，在布料上觀察色彩流動完成纖維藝術實驗 。「編織毛毛蟲吊飾」老師陳冠竹帶領大小朋友勾勒出活靈活現的昆蟲，展現手編織的溫柔觸感。吳秀月老師指導「編織刺蝟飾夾」，製作可愛刺蝟裝飾夾，體驗手作自己特色飾品的樂趣。

請繼續往下閱讀...

油畫老師張駿業帶領進行「速寫街貓小挑戰」，挑戰民眾觀察力，教學如何在2分鐘捕捉街貓的神韻。「木作手機架DIY」林志學老師讓民眾親手操作木工工具，打造實用且具原木質感的居家小物，「手作小學堂」接力開課，民眾直呼成就感滿滿。

除了手作學堂外，也展現台南社大以教與學引動師生參與公共議題的辦學特色。「修繕同好會」、「衣改會」及「綠交通社」等班級展現對惜物、永續與友善移動的多元關懷；「環境小組」則呈現對於瀕危物種龍崎穿山甲、沙崙草鴞的觀察紀錄成果。樹公民社群則展現台南公園羊蹄甲林棲地復育成果。

民眾手拿「好學」集點卡穿梭在各教學聚落，體驗社大豐富多元的課程，目前招生已突破4000人。台南社區大學表示，希望藉由這場博覽會，讓市民感受到學習不只是坐在教室，而是透過雙手勞作，許自己一個充滿質感與溫度的「好感生活」。

台南市教育局專委簡文達表示，社大去年又獲得教育部全國特優社大肯定，是逾10年連續獲得特優的殊榮，今天看到社大將教學博覽會轉化為互動式市集的創意，也成功拉近了專業工藝與市民生活的距離，為本市增添了濃厚的「好學」氛圍。

立委陳亭妃表示，台南社大一直是本市文化與終身學習的公民學校，透過教學設計引導市民關心及參與台南的許多重要議題，也是自己在立法院參考民意的重要管道。未來也會繼續與社大合作，把台南這個家顧好，變得更好。

台南社大「新年好學市集」登場，各領域專業教師接力展示「手作小學堂」，串聯工藝美學與公共關懷。（台南社大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法