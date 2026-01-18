大學學測》國文寫作題關注社會情緒學習 全中教分析拿高分關鍵

大學學測國文寫作題關注社會情緒學習，全中教團隊分析拿高分關鍵。（圖由全中教提供）

大學學測考國語文寫作能力測驗，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）115學年度學測國文寫作試題評論教師團隊表示，108課綱上路後，今年首次以圖文入題，雙題皆關注社會情緒學習（SEL），重視青少年心理健康，自我覺察，成為修復關係的行動者。

國寫第一題（知性題）改寫自黃宗慧和黃宗潔「就算牠沒有臉」一文，提及韓劇「愛的迫降」，女主角隨著士兵們到達野餐地點時，意外發現「主菜」是一路上同行的小豬，女主角強調和小豬「對視了好幾次」，所以吃不下去，不吃豬、改吃魚；國寫第二大題（情意題）則取材自繪本作家幾米的作品，圖文改寫自幾米「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，要考生換位思考提出想法等。

試題評論教師團隊包括建中楊玉玲、台北市和平高中陳宜含、台北市萬芳高中廖凡慧、台北市成功高中游璧如及彰化高中許家瑞，他們分析考生答題時易拿高分的關鍵。

全中教指出，國寫第一大題（知性題），以韓劇「愛的迫降」與哲學家列維納斯（Levinas）的「臉之倫理」入題，看似討論影視與哲學，實則設下精密的閱讀陷阱，提醒此題絕非單純的「擷取訊息」，考生若未先精確定義「臉」的概念，並扣緊「倫理責任」四字，極易寫偏，淪為泛泛而談的感想文，該題屬於現象評論非純粹立場選擇。

此外，全中教指出，國寫第二大題（情意題），係108課綱上路以來，首次以圖文入題，採用知名繪本作家幾米的雙幅圖畫入題，透過「圖像翻轉」呈現對話的兩種可能，在題幹中埋下明確的解題指令，成為今年試卷的最大亮點。全中教師群分析，此題題幹敘述雖長，但指令清晰，考生若要拿高分，必須完成「解讀圖文、描述經驗、換位思考、回應問題」的四階段審題步驟，缺一不可。

