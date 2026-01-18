為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    美！2026首波懸日大甲登場 追日族猛按快門

    2026/01/18 18:11 記者張軒哲／台中報導
    新年首波懸日美景在大甲經國路登場。（記者張軒哲攝）

    新年首波懸日美景在大甲經國路登場。（記者張軒哲攝）

    新年初始，今年度首波懸日美景，今日傍晚於台中市大甲區經國路與農安路口登場，吸引數十名追日族搶拍，但今日雲層過厚，拍照民眾大嘆，黃金夕陽美景不如預期。

    根據氣象署預報，1月18日至20日傍晚，台中市大甲區經國路（農安路以西）可觀看懸日景象。具體觀賞時間分別為：18日下午5時15分至35分、19日下午5時14分至34分、20日下午5時12分至32分。夕陽運行至街道中心的時間將逐日提前約1至2分鐘，仰角也會稍微升高。

    氣象署指出，當太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽剛好在兩側高樓林立的街道底端，就會形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀的景象，即是所謂的「懸日」。

    今日約有30多名民眾聚在大甲經國路等候，眾人見一輪紅日西沉，紛紛高舉單眼相機或手機搶拍，但為了找出最佳角度拍攝懸日之美，紛紛跨越馬路，站在分隔島跟車道上拍攝美景，也讓路過駕駛放慢車速，甚至停車加入拍照行列，大甲警方也呼籲追日族要注意交通安全，以免衍生車禍事故。

    新年首波懸日美景在大甲經國路登場，吸引追日族拍攝。（記者張軒哲攝）

    新年首波懸日美景在大甲經國路登場，吸引追日族拍攝。（記者張軒哲攝）

