大學學測》國寫情意題近似北模第三次國寫 全教會：有公平上的爭議

大學學測國寫情意題，近似北模第三次國寫 全教會教師群認為有公平上的爭議。

大學學測今年國文寫作題考出韓劇愛的迫降及繪本作家幾米的作品，全國教師會（全教會）115學測評論國寫科教師群表示，取材新穎，貼近學生生活經驗，兩大題都與人際互動有關，其中的情意題目近似北北基模考第三次國寫「距離」，有公平上的爭議。

國寫第一題（知性題）改寫自黃宗慧和黃宗潔「就算牠沒有臉」一文，提及韓劇「愛的迫降」，女主角隨著士兵們到達野餐地點時，意外發現「主菜」是一路上同行的小豬，女主角強調和小豬「對視了好幾次」，所以吃不下去，不吃豬、改吃魚；國寫第二大題（情意題）則取材自繪本作家幾米的作品，圖文改寫自幾米「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，要考生換位思考提出想法等。

評論老師包括國立屏東高級中學蔡佩真及李怡廷、新北市明德高中曾筠庭、建中蕭新玉、北一女吳玉如。他們解析，知性題考出韓劇愛的迫降，偏於感性的題型，不同於過去的文本性質，學生必須有較多自己的觀察與思考，文本無法提供第二題的思考線索，考生無法再使用過往的寫作模板，例如「首先、其次、最後」。

此外，蔡佩真說明，今年情意題的題目與北模第三次國寫「距離」一題相近，恐有公平上的爭議，相較過往命題，此次需擷取生活經驗與感受，較無往年的想像空間。

大學學測國寫情意題近似北模第三次國寫，全教會質疑有公平上的爭議，並提供北北基學測模考國寫題供比對。（圖由全教會提供）

