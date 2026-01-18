桃園市立田徑場整修工程收尾 1/24重新開放使用

桃園市立田徑場整修工程進入最後整理收尾，預計1月24日重新開放使用。（擷取自張善政臉書）

啟用逾32年的桃園市立田徑場正在進行整修工程，市長張善政今（18）於臉書發文指出，整修工程正在進行最後整理收尾，預計1月24日重新開放使用。

張善政發文強調，「一路陪伴著大家的老朋友，不能被落下」，他經常分享市府團隊所做的「修繕」工程，像是市場、場館、老建物、公共空間，這些工程不一定最吸睛，但它代表的是市府對桃園的珍惜，桃園市立田徑場就是其中之一。

張善政表示，桃園市立田徑場於1993年啟用，很多桃園人的「第1圈」都在這裡，許多運動記憶也都跟這裡有關，學生時代的運動會、傍晚下班後繞幾圈、週末帶孩子來跑跑跳跳，這裡不是1座場館，而是一段段熟悉的日常。

張善政表示，為了讓田徑場符合現代賽事需求，市府投入3500萬元在「再認證整修工程」，通過專業的檢核並順利取得再認證，目前正進行最後整理收尾，預計1月24日重新開放使用。另外，將在桃園舉辦的115年全民運動會，也有部分賽事會在市立田徑場舉行，市府將接續進行中央草皮整平養護、觀眾席與外牆更新，以及出入口與欄杆、廁所的整修，同時也會投入5000萬元推動「看台整修工程」，希望如期如質完成所有的工作。

張善政也不諱言，田徑場周邊交通、使用動線存在一些老場館先天的限制，重新開放後歡迎民眾回饋使用者心得，市府會努力把問題一項一項修正調整。

