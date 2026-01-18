大學學測》國寫融入韓劇情節富哲學意涵 難不倒北市考生

大學學測第二天，國文、寫作測驗結束，圖為華江高中考場情況。（記者董冠怡攝）

大學學測第二天，國文、寫作測驗下午3點20分開始、4 點50分結束，歷時90分鐘。考生步出考場時，紛紛表示相較歷屆考題簡單許多，而且題目理性結合了感性與抽象概念，幾經思索後，決定從自身經驗發揮，寫到最後一刻才停筆。

華江高中林同學說，共有2題，第1題要求4行、第2題19行，自己在90分鐘內把考卷正、反面合計38行「寫好、寫滿，最後一張寫到最後一個字！這次題目蠻簡單的！」但是第1題的知性題，帶有一點感性的成分，以韓劇「愛的迫降」中，女主角跟豬有眼神交流，因此產生感情不願意吃牠，改吃沒有臉的魚，饒富哲學意涵。

請繼續往下閱讀...

林同學指出，眼神是人類情緒宣洩的窗口，當你看到身份比較可憐的人時，難免擔心如果看太久會產生同情，影響到自身原本該有的行程，所以刻意選擇迴避，自己在這題是以捷運站外傳教民眾的故事去書寫，明明是正面向上的事，卻又擔心被對方限制住，也擔心自己會對他人辛苦的模樣，產生憐憫之情。

陳同學提到，第2題感性題，則是講述人與人之間的隔閡，例如師生關係、家人與孩子溝通的界線，比起過往有一屆談及新冰箱的議題，簡單許多，下筆的時候是從家庭角度切入，討論隔代教養代溝嚴重，對她而言相對好寫，不用再去發揮天馬行空的想像力，特別聯想箇中意涵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法