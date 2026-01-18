大學學測》國寫理性題「愛的迫降」談共情 台中考生怕寫得太感性

大學學測國寫結束，多數自然組考生挑戰落幕。（記者蘇孟娟攝）

大學學測國文寫作（國寫）理性題目以書作「就算牠沒有臉」文中舉出的韓劇「愛的迫降」女主角拒吃曾和她對視的小豬，寫共情經驗；另感性題寫「隔在我們之間的種種」。台中考生反映，理性題目偏感性，若不注意可能寫得太感性；至於感性題，則很好論述，但因架構清楚，考生可能會寫得大同小異，要拿高分考驗考生的修辭能力。

台中一中黃姓考生認為理性題不難寫，他舉遇到街友經驗，論述很多人不敢直視街友的原因；吳姓考生寫路上常見賣玉蘭花的老人，買與不買的道德壓力；蔡姓考生則寫心理諮商師須直接個案才易共情的情境。因題目偏感性，若不注意可能寫得太感性，要用理性去分析感性題。

請繼續往下閱讀...

至於感性的寫作題，台中一中蔡姓考生說，多數人會用自己的經驗寫作，可想而知多會寫親子關係、同儕相處或是情人互動等，因題目架構清楚，大家寫的內容應大同小異，感覺都可以拿到基本分，若要突出，極考驗考生的修辭能力。台中一中吳姓考生則說，今年國寫比去年「關於50赫茲」好寫，不會因不知50赫茲的意涵，寫不到重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法