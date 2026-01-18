為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學學測》國寫理性題「愛的迫降」談共情 台中考生怕寫得太感性

    2026/01/18 17:54 記者蘇孟娟／台中報導
    大學學測國寫結束，多數自然組考生挑戰落幕。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測國寫結束，多數自然組考生挑戰落幕。（記者蘇孟娟攝）

    大學學測國文寫作（國寫）理性題目以書作「就算牠沒有臉」文中舉出的韓劇「愛的迫降」女主角拒吃曾和她對視的小豬，寫共情經驗；另感性題寫「隔在我們之間的種種」。台中考生反映，理性題目偏感性，若不注意可能寫得太感性；至於感性題，則很好論述，但因架構清楚，考生可能會寫得大同小異，要拿高分考驗考生的修辭能力。

    台中一中黃姓考生認為理性題不難寫，他舉遇到街友經驗，論述很多人不敢直視街友的原因；吳姓考生寫路上常見賣玉蘭花的老人，買與不買的道德壓力；蔡姓考生則寫心理諮商師須直接個案才易共情的情境。因題目偏感性，若不注意可能寫得太感性，要用理性去分析感性題。

    至於感性的寫作題，台中一中蔡姓考生說，多數人會用自己的經驗寫作，可想而知多會寫親子關係、同儕相處或是情人互動等，因題目架構清楚，大家寫的內容應大同小異，感覺都可以拿到基本分，若要突出，極考驗考生的修辭能力。台中一中吳姓考生則說，今年國寫比去年「關於50赫茲」好寫，不會因不知50赫茲的意涵，寫不到重點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播