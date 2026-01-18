深度僅5.9公里！宜蘭、花蓮4級地震 氣象署：屬獨立事件

宜蘭近海18日下午發生芮氏規模4.9地震，地震深度5.9公里。（氣象署提供）

首次上稿 17:06

更新時間 17:23

宜蘭縣近海今天（18日）下午4點47分發生芮氏規模4.9地震，地震深度僅5.9公里，屬於極淺層地震，宜蘭南澳、花蓮和平震度4級。中央氣象署地震測報中心下午5點50分將召開記者會說明，主任吳健富表示，該地帶近期地震頻繁，不過屬於獨立事件。

氣象署地震報告指出，這起地震位在宜蘭近海，於宜蘭縣政府南方45.4公里。地震規模4.9，深度5.9公里。各地最大震度宜蘭、花蓮4級，台北、新北、台中、南投2級，雲林以北1級以上。

地震測報中心主任吳健富解釋，菲律賓海板塊在花蓮外海隱沒，並於較淺處海盆拉張陷落，導致這次地震；近日該地帶地震活躍，不過都是個別事件，這次地震也是，互為獨立事件。與去年12月27日宜蘭外海7.0地震也互為獨立事件。

吳健富說明，台灣每年發生3萬6000至4萬起地震，7成發生在台灣東部，因此東部發生規模4.9至5.0地震是正常現象。

