    首頁 > 生活

    「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯吸人潮 台南民眾連6處撲空好失望

    2026/01/18 17:06 記者劉婉君／台南報導
    立委林宜瑾（右）與台南市議員朱正軒（左）與全台同步發送「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯。（林宜瑾與朱正軒服務處提供）

    立委林宜瑾（右）與台南市議員朱正軒（左）與全台同步發送「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯。（林宜瑾與朱正軒服務處提供）

    台灣在2024年世界12強棒球賽奪下冠軍，掀起全台棒球熱，去年中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌發送「台灣尚勇」春聯，獲得熱烈回響，今年3月世界棒球經典賽WBC將登場，蔡其昌再推出「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯，南市許多發放點均湧入大批人潮排隊索取，還有民眾連跑了台南市東區6個發放點，卻都慢了一步，春聯已被索取一空，只好失望返家。

    立法委員林宜瑾、台南市議員朱正軒今（18）日在永康服務處及鹽行聯絡處同步發放「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯，一早就湧現排隊人潮，氣氛相當熱絡。

    林宜瑾與朱正軒表示，「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯，象徵把台灣隊奪冠的氣勢，化作新年的祝福，陪伴大家迎接嶄新的一年，也希望讓更多人感受到對台灣的認同與驕傲，一起尚勇一整年。

    立委林宜瑾與台南市議員朱正軒同步發送「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯，吸引大批民眾排隊領取。（林宜瑾與朱正軒服務處提供）

    立委林宜瑾與台南市議員朱正軒同步發送「Team Taiwan 台灣尚勇」春聯，吸引大批民眾排隊領取。（林宜瑾與朱正軒服務處提供）

    圖
    圖 圖 圖
