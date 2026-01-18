為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不是文科！一票人喊大學讀「1科系」超後悔：出社會錢少工時長

    2026/01/18 18:41 即時新聞／綜合報導
    近期社群平台掀起「讀了最容易後悔的大學科系」討論潮，其中最受矚目的莫過於「會計系」，甚至有不少過來人跳出來抱怨，無論是讀書還是畢業出路都相當辛苦。示意圖。（資料照，彭博）

    近期社群平台掀起「讀了最容易後悔的大學科系」討論潮，其中最受矚目的莫過於「會計系」，甚至有不少過來人跳出來抱怨，無論是讀書還是畢業出路都相當辛苦。示意圖。（資料照，彭博）

    115年大學學測17日登場，高三考生除了要接受連續3日的考試，還得思考成績出爐後，自己究竟要選擇哪個科系。近期社群平台掀起「讀了最容易後悔的大學科系」討論潮，其中最受矚目的莫過於「會計系」，甚至有不少過來人跳出來抱怨，無論是讀書還是畢業出路都相當辛苦，甚至實際收入與想像落差極大。

    據了解，有一名就讀會計系的大二學生，先前在社群平台Threads發文透露，自己目前讀書讀到很迷惘，儘管有先去網路上查到適合這門科系的出路，但仍不確定大學畢業後除了當會計師，自己能究竟還可以去從事哪些工作？

    該文一出，意外釣出許多過來人苦嘆，相當後悔就讀這科系，即便進到會計事務所，薪水大多不到5萬且加班時間超長，不得不斜槓其他行業，「沒考上會計師的大概有90％，我還知道有去當健身教練的」、「遇到的朋友都沒當會計了，有賣衣服也有賣吃的還有當業務，也有在自家公司幫忙」、「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作。他當過房屋仲介、劵商工作、現在是專業講師」。

    也有網友為會計系平反，指出這個科系其實仍有不少適合的出路，「我在做上市櫃財務/股務/公司治理」、「金融業，包含證券、銀行、保險都是可以的」、「學會計不一定要走會計，商科相關的都可以走」、「1.會計師事務所（其實是在審計），2.一般公司會計or財務，3.經營管理分析人員，4.記帳事務所，5.考公職，6.券商工作，其實還蠻多出路的，會計讀的好，對你自己未來投資股票也有幫助喔」。

    熱門推播