台中榮總爆醫材商執刀 3名醫師遭處分停止手術業務

台中榮總16日被爆出3名神經外科醫師，涉嫌讓醫材廠商進入手術室爭議，中榮今天召開緊急院部會議，公布處置表示，調查期間，3名涉案醫師停止手術業務，其中兩名科主任醫師免兼主管一職，神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

台中榮總：廠商沒有動刀

台中榮總3名外科醫師疑似放任醫材廠商，進入手術室執行手術，衛福部要求中榮提出調查報告，院方稱醫師未依規定申請，但廠商沒有動刀。衛福部長石崇良曾表示，衛福部將嚴查嚴辦，調查報告有所缺漏，不排除組成專案小組，啟動外部調查。

中榮今天下午表示，院內涉容留非醫事人員執行手術一案，因媒體報導2023年7月手術新影片事證，經審視新影片，下午召開緊急院部會議，決議3位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職，神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

中榮說，因影片高度懷疑廠商執刀，院方會全力配合衛福部、台中市衞生局及檢調調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸，至於涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

台中市衛生局長曾梓展說，3名涉案醫師都否認不法，明天（19日）將針對涉案情節進行調查，若查出有手術室容留密醫行為，依據醫療法第28條規定，將先開罰30萬至150萬罰金。

