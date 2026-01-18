為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化遊蕩犬貓9300隻 TNVR絕育報名啟動

    2026/01/18 17:36 記者張聰秋／彰化報導
    遊蕩犬貓引發人犬衝突事件時有耳聞，勢必得落實遊蕩犬貓TNVR工作，減少數量以降低衝突。（民眾提供）

    遊蕩犬貓引發人犬衝突事件時有耳聞，勢必得落實遊蕩犬貓TNVR工作，減少數量以降低衝突。（民眾提供）

    根據農業部動物保護資訊網統計，彰化縣遊蕩犬貓超過9313隻，數量排名全國前半段，為了加強控管遊蕩犬貓數量，彰化縣動物防疫所今天（18日）開始啟動今年度遊蕩犬貓TNVR工作，預計完成2300隻遊蕩犬貓結紮，盼由絕育覆蓋手段，降低數量，減少與人類活動的衝突。

    彰化縣官方唯一的流浪狗中途之家在員林市阿寶坑，收容量250隻，未來擴建拉高到400隻，民間收容保守推估不超過1000隻，官民加總起來遠不及遊蕩犬貓數量，國內流浪動物零撲殺政策於2017年2月6日正式上路，收容空間有限下，勢必得落實遊蕩犬貓的TNVR工作，即捕捉（Trap）、絕育（Neuter）、注射狂犬病疫苗（Vaccinate）及回置（Return），只要經過結紮遊蕩犬貓都會剪耳記號再回放。

    彰化縣自2019年起進行TNVR計畫，至今為1萬3967隻遊蕩犬貓完成絕育回放。今年度已委託彰化縣浪愛回家救護協會及台中市橋烽關懷生命協會共兩家廠商辦理遊蕩犬貓TNVR工作，歡迎有意協助遊蕩犬貓絕育工作的縣民上網報名參加，名額有限，額滿為止。

    活動分兩區進行網路預約，第一區由台中市橋烽關懷生命協會負責，區域為伸港、線西、鹿港、福興、芳苑、大城、二林、竹塘、埤頭、溪州、二水、田中、北斗，報名網址

    第二區為彰化縣浪愛回家救護協會，區域為和美、秀水、埔鹽、溪湖、田尾、社頭、永靖、埔心、員林、大村、花壇、芬園、彰化，報名網址

