    馬公潮音寺護國息災祈安大悲法會 祈願台灣安定、社會祥和

    2026/01/18 17:18 記者劉禹慶／澎湖報導
    潮音寺舉行護國息災祈安大悲法會，各界嘉賓雲集。（澎湖縣政府提供）

    潮音寺舉行護國息災祈安大悲法會，各界嘉賓雲集。（澎湖縣政府提供）

    馬公潮音寺舉辦的「護國息災祈安大悲法會」，澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁、議員許國政、馬公市長黃健忠、中國佛教會副理事長明光長老、總召明毓法師、馬公潮音寺法華和尚尼，以及十方善信一同供燈祈願，虔誠祈求四時無災、八節有慶，社會安寧、人心向善。

    陳光復表示，面對天災人禍，更需要集結眾人的正念與善行，為國家祈福、為社會祈安，期盼在眾人共同祝禱下，台灣平安穩定、國泰民安，每一位民眾都能身心安康、生活祥和。明毓法師表示，大悲法會不僅是祈求國泰民安，更蘊含「人心向善」的教育意義。今日看到國小3年級的孩子展現善根參與法會，令人動容，也期盼修行者與地方長官能共同關注青少年教育與培育，讓孩子成為造福人群的動力。

    明光長老表示，他第一次來到澎湖，是前往西嶼外垵慈航寺舉辦兒童夏令營，印象深刻且美好，而這次再度踏上澎湖土地，更倍感親切與歡喜。他提到，他們未來將前往佛陀誕生地尼泊爾，為當地孩童及青少年舉辦冬令營，並引用一位教授的話：「佛教興盛在教育，教育之基在兒童；兒童學得般若智，思想行為見菩提。」期盼各道場與寺院持續重視兒童及青少年教育，從小扎根善念，培育健全人格。

    「護國息災祈安大悲法會」由世界佛教聯合會等多個佛教團體共同發起，自去年5月起陸續於基隆、花蓮、台東、屏東、台南、苗栗、宜蘭、南投等地舉辦，澎湖為第9場次，透過莊嚴法會凝聚善念，為社會注入安定與希望的力量。

    護國息災祈安大悲法會，以點燈儀式傳遞祝福。（澎湖縣政府提供）

    護國息災祈安大悲法會，以點燈儀式傳遞祝福。（澎湖縣政府提供）

