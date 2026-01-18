為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    佛光山金光明寺連12年寒冬送暖迎新春 以音樂表演關懷千戶家庭

    2026/01/18 17:13 記者黃政嘉／新北報導
    佛光山金光明寺連12年舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」關懷弱勢活動，音樂家重現莫札特歌劇《魔笛》精采對話。（記者黃政嘉攝）

    佛光山金光明寺連12年舉辦「寒冬送暖音樂饗宴」關懷弱勢活動，音樂家重現莫札特歌劇《魔笛》精采對話。（記者黃政嘉攝）

    佛光山金光明寺今天在寺內主辦「寒冬送暖音樂饗宴」關懷弱勢活動，攜手新北市社會局共邀新北市12區共1200戶家庭共襄盛舉，透過音樂、祝福與實物關懷家戶，活動已連辦12年，溫暖無間斷，佛光山金光明寺住持有果法師表示，音樂饗宴不僅是心靈陪伴，更是1份鼓舞，盼讓家戶在新的1年中，帶著希望前行。

    佛光山金光明寺位於新北市三峽區，今年音樂會由音樂家張正傑帶領多位表演者演出，並與觀眾接唱互動，安可曲連連，女高音、男中音樂者壓軸重現莫札特歌劇《魔笛》的精采對話，引起群眾喝采。

    國際佛光會中華總會秘書長覺培法師表示，金光明寺過去花很多時間修繕，經許多信徒努力護持，儘管艱困，但不會失約，寺方每年持續送暖，謝謝每位護持者，讓金光明寺依然有光帶領信眾前進，帶給大家滿滿「金光明」的人生。

    有果法師指出，音樂饗宴不僅是心靈陪伴，更是一份鼓舞，寺方長年以「慈悲行願、服務眾生」為初衷，透過實際行動關懷社會每個需要被看見的角落，多年來持續與新北市府合作，盼為弱勢家庭在辛勞生活中注入溫暖的力量。

    新北市副市長劉和然表示，「春生夏長，秋收冬藏」，在冬藏時刻，宗教團體在冬天特別走出來送暖，謝謝覺培法師自12年前把音樂帶到寺里，並由有果法師接棒傳承，開創更多服務，在「寒冬送暖音樂饗宴」活動，藉美好音樂跟歌聲淨化心靈，金光明寺另用實際行動造福人群，新北市府會持續努力，把這座城市照顧好。

    社會局指出，此次參與的1200戶家庭，計有450戶為新北市各社會福利服務中心所服務的家庭，其餘由在地里長邀請，活動另致贈每戶福袋、臘八粥及2000元福田金，讓家戶在寒冷的冬日中，感受到溫暖關懷。

    佛光山金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」有新北市12區共1200戶家庭共襄盛舉。（記者黃政嘉攝）

    佛光山金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」有新北市12區共1200戶家庭共襄盛舉。（記者黃政嘉攝）

    今年音樂會由音樂家張正傑帶領多位表演者演出，並與觀眾接唱互動，安可曲連連。（記者黃政嘉攝）

    今年音樂會由音樂家張正傑帶領多位表演者演出，並與觀眾接唱互動，安可曲連連。（記者黃政嘉攝）

    新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給國際佛光會中華總會秘書長覺培法師（右）。（記者黃政嘉攝）

    新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給國際佛光會中華總會秘書長覺培法師（右）。（記者黃政嘉攝）

    金光明佛光童軍團在活動現場為民眾服務，發送臘八粥。（記者黃政嘉攝）

    金光明佛光童軍團在活動現場為民眾服務，發送臘八粥。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播